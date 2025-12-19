Отдых, корпоративы и крестины детей: раскрыта масштабная схема хищения средств в газовой сфере

Более 14,5 миллионов гривен, которые должны были пойти на нужды работников газотранспортной системы, были потрачены руководителями профсоюзных организаций на личные нужды. Подозрения получили три человека.

Факты нецелевого использования профсоюзных средств установили сотрудники Нацполиции вместе с оперативниками Департамента стратегических расследований, взаимодействуя с руководством ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и службой корпоративной безопасности предприятия, сообщили в Офисе генпрокурора.

В ходе расследования выяснилось, что на протяжении 2023-2025 годов руководители первичных профсоюзных организаций одного из предприятий газовой промышленности создали механизм, позволяющий тратить средства, предусмотренные коллективным договором, по своему усмотрению.

Из более 233 миллионов гривен, перечисленных профсоюзам для обеспечения трудовых и социальных потребностей работников, участники схемы значительную часть денег потратили на товары и услуги, которые никакого отношения не имели к сотрудникам предприятия и их потребностям.

Например, полученный от компании процент от фонда заработной платы компании должностные лица использовали для своего отдыха с семьями в элитных гостинично-развлекательных комплексах, оплату лечения друзьям, корпоративы и алкоголь, покупку одежды и даже оплату крестин своих детей.

Они также нашли пути обхода закупочных процедур, что позволило скрывать реальные объемы расходов и фактически снимало любой контроль над использованием средств.

Следователи обнародовали записи переговоров о растрате профсоюзных денег

На опубликованных Офисом генпрокурора записях рпереговоров фигурантов дела, можно услышать, какими суммами они орудуют и какие вопросы закрывают.

Трем председателям профсоюзных организаций (Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей) уже сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

