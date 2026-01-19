Не буде світла до 23 січня: одеситів попередили про тривалі відключення (фото)

У ніч на 19 січня російські окупанти знову атакували енергетичні об'єкти в Одесі та Одеській області. Через удари без світла залишилися понад 30 тисяч абонентів.

У ДТЕК заявили, що руйнування значні, і для ремонтних робіт потрібен тривалий час, щоб повернути обладнання в працездатний стан.

"Енергетики працюють на місці, розбирають завали. Далі почнуться ремонти. Першочергове завдання — відновити живлення об'єктів критичної інфраструктури, щоб дати тепло і тепло в будинки", — пояснили в компанії.

На сайті ДТЕК за певними адресами уточнюється, що світло нібито буде відсутнє до 23 січня включно.

Що стосується опублікованих графіків, то вони діють тільки для жителів області і тільки там, де це дозволяє стан мережі, повідомляє "Одеса INFO". В Одесі, частині Одеського району та деяких районних центрах області тривають аварійні відключення.

Обстріл Одеси 19 січня: деталі

Вибухи в Одесі прогриміли близько 2 ночі. ЗС РФ направили на місто ударні безпілотники, цілячись в енергетичну та газову інфраструктуру. Унаслідок атаки в Одесі є пошкодження житлових будинків, також пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Вибуховою хвилею було вибито вікна в низці комерційних приміщень.

Під атакою вночі були й інші громади Одеської області. В Одеському районі безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Там пошкоджено дві квартири, фасад будівлі, засклення та приватний транспорт, що знаходився поруч.

Також було зафіксовано пошкодження на території об'єкта критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого.

Перед цим окупанти атакували Одеську область 18 січня, продовжуючи бити по енергетиці.

З п'ятниці 16 січня Одеська область поділилася на дві частини — у частині повернулися графіки відключень світла, а в частині — продовжують діяти аварійні відключення. Енергетики пояснили, що ту частину, де надалі діють аварійні відключення, неможливо повернути до погодинних графіків через серйозні пошкодження після обстрілу ЗС РФ.