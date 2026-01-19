Не будет света до 23 января: одесситов предупредили о длительных отключениях (фото)

В ночь на 19 января российские оккупанты снова атаковали энергетические объекты в Одессе и Одесской области. Из-за ударов без света остались более 30 тысяч абонентов.

В ДТЭК заявили, что разрушения значительные, и для ремонтных работ требуется длительное время, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

"Энергетики работают на месте, разбирают завалы. Дальше начнутся ремонты. Первоочередная задача – возобновить питание объектов критической инфраструктуры, чтобы дать тепло и оду в дома", – объяснили в компании.

На сайте ДТЭК по определенным адресам уточняется, что свет якобы будет отсутствовать до 23 января включительно.

Что касается опубликованных графиков, то они действуют только для жителей области и только там, где это позволяет состояние сети, сообщает "Одесса INFO". В Одессе, части Одесского района и некоторых районных центрах области продолжаются аварийные отключения.

Обстрел Одессы 19 января: детали

Взрывы в Одессе прогремели около 2 ночи. ВС РФ направили на город ударные беспилотники, целясь в энергетическую и газовую инфраструктуру. В результате атаки в Одессе есть повреждения жилых домов, также поврежден объект инфраструктуры.

Взрывной волной были выбиты окна в ряде коммерческих помещений.

Под атакой ночью были и другие общины Одесской области. В Одесском районе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Там повреждены две квартиры, фасад здания, остекление и частный транспорт, который находился рядом.

Также было зафиксировано повреждение на территории объекта критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем.

Перед этим оккупанты атаковали Одесскую область 18 января, продолжая бить по энергетике.

С пятницы 16 января Одесская область поделилась на две части — в части вернулись графики отключений света, а в части — продолжают действовать аварийные отключения. Энергетики объяснили, что ту часть, где в дальнейшем действуют аварийные отключения, невозможно вернуть к почасовым графикам из-за серьезных повреждений после обстрелов ВС РФ.