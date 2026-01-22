Контрабанда сигарет: НАБУ прийшли з обшуками на КПП "Тиса", — Глагола

Журналіст стверджує, що детективи НАБУ проводять слідчі дії щодо прикордонників на кордоні з Угорщиною. Обшуки відбуваються в рамках кримінального провадження про можливу контрабанду підакцизних товарів.

Слідчі дії проводяться в межах кримінального провадження щодо одержання неправомірної вигоди прикордонниками за безперешкодний перетин державного кордону України транспортними засобами та їхнім вантажем, повідомляє журналіст Віталій Глагола.

За його інформацією, йдеться про системну схему, яка діяла у 2022-2024 роках. Глагола пише, що правоохоронці перевіряють такі факти:

отримання хабарів за "зелений коридор";

пропуск транспорту і вантажів без належного контролю;

можлива причетність прикордонників до контрабандних схем.

Кримінальне провадження охоплює тяжкі статті КК України, включно з контрабандою підакцизних товарів, незаконним поводженням зі зброєю, отриманням неправомірної вигоди та незаконним збагаченням.

Обшуки проводять за трьома адресами проживання військовослужбовців 94 прикордонного загону, які служать у відділі прикордонної служби "Тиса".

Сьогодні ж НАБУ і САП прийшли з обшуками до колишнього голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки. За даними журналістів, слідчі дії пов'язані зі справою про отримання неправомірної вигоди від контрабанди сигарет.

У НАБУ підтвердили слідчі дії щодо ексглави ДПСУ, а також ще двох співробітників відомства. Як стверджують слідчі, у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС за сприяння чиновників ДПСУ за "винагороду".

"Лише за липень-листопад 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тисячі євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб). Щоб приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні", — ідеться в повідомленні антикорупційного відомства.

Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Наявність таких пасажирів давала змогу уникнути огляду автомобілів прикордонними та митними органами держав ЄС.

Водночас детективи встановили, що чиновники Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми.

Сергію Дейнеці вже повідомлено про підозру.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 4 січня обговорював із президентом України Володимиром Зеленським кандидатуру нового очільника ДПСУ і повідомляв, що Сергія Дейнека призначать на посаду радника глави МВС.