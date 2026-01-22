Контрабанда сигарет: НАБУ пришли с обысками на КПП "Тиса", — Глагола

Журналист утверждает, что детективы НАБУ проводят следственные действия в отношении пограничников на границе с Венгрией. Обыски проходят в рамках уголовного производства о возможной контрабанде подакцизных товаров.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по получению неправомерной выгоды пограничниками за беспрепятственное пересечение государственной границы Украины транспортными средствами и их грузом, сообщает журналист Виталий Глагола.

По его информации, речь идет о системной схеме, действовавшей в 2022-2024 годах. Глагола пишет, что правоохранители проверяют следующие факты:

получение взяток за "зеленый коридор";

пропуск транспорта и грузов без надлежащего контроля;

возможная причастность пограничников к контрабандным схемам.

Уголовное производство охватывает тяжкие статьи УК Украины, включая контрабанду подакцизных товаров, незаконное обращение с оружием, получение неправомерной выгоды и незаконное обогащение.

Відео дня

Обыски проводятся по трем адресам проживания военнослужащих 94 пограничного отряда, которые служат в отделе приграничной службы "Тиса".

Сегодня же НАБУ и САП пришли с обысками к бывшему председателю Государственной пограничной службы Сергею Дейнеко. По данным журналистов, следственные действия связаны с делом о получении неправомерной выгоды от контрабанды сигарет.

В НАБУ подтвердили следственные действия в отношении экс-главы ГПСУ, а также еще двух сотрудников ведомства. Как утверждают следователи, в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС при содействии чиновников ГПСУ за "вознаграждение".

"Только за июль-ноябрь 2023 года пограничники получили не менее 204 тысяч евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей (по 3000 евро за каждое транспортное средство). Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические", – говорится в сообщении антикоррупционного ведомства.

Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать осмотра автомобилей пограничными и таможенными органами государств ЕС.

В то же время детективы установили, что чиновники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы.

Сергею Дейнеко уже сообщено о подозрении.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко 4 января обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским кандидатуру нового главы ГПСУ и сообщал, что Сергей Дейнеко будет назначен на должность советника главы МВД.