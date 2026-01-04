Новый глава ГПСУ: Зеленский анонсировал назначение

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой МВД Игорем Клименко. Во время встречи были определены кандидатуры для назначения нового главы Госпогранслужбы.

По словам главы государства, назначение состоится вскоре. Об этом президент сообщил в своем Telegram.

Зеленский отметил, что Клименко доложил о ситуации с безопасностью в регионах, а также о ликвидации последствий российских ударов.

Также президент подчеркнул, что воины-пограничники успешно выполняют боевые задачи вместе с другими военными Сил обороны Украины. Было обсуждено будущее ГПСУ с новым руководителем, имя которого пока не раскрывается.

Отставка Дейнеко — что известно

2 января Владимир Зеленский сообщил, что новых кандидатов на должность главы ГПСУ в ближайшее время представит министр внутренних дел Игорь Клименко. Сергей Дейнеко при этом останется в системе МВД. Президент отметил, что в течение более шести лет под руководством Сергея Дейнеки ГПСУ прошла существенный путь усиления развития.

4 января информация о том, что Сергей Дейнеко покинет пост главы ГПСУ была подтверждена Игорем Клименко. Он пояснил, что отныне Дейнеко будет занимать должность советника министра внутренних дел.

Причина этого — рекомендация врачей, ведь экс-главе Госпогранслужбы требуется "непродолжительное восстановление".

"В должности советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы. Кроме того, Сергей Дейнеко принял для себя решение продолжить военную службу, оставаясь советником. Поэтому после непродолжительной реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы", — сообщил Клименко.

Напомним, 9 декабря народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что в ГПСУ отказались прийти на ВСК с объяснениями относительно ускоренного выезда за границу бизнесмена Тимура Миндича незадолго до обысков Национального антикоррупционного бюро.