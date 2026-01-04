Новий очільник ДПСУ: Зеленський анонсував призначення

Президент Володимир Зеленський провів нараду з очільником МВС Ігорем Клименком. Під час зустрічі були визначені кандидатури для призначення нового очільника Держприкордонслужби.

За словами глави держави, призначення відбудеться незабаром. Про це президент повідомив у своєму Telegram.

Зеленський зазначив, що Клименко доповів про безпекову ситуацію в регіонах, а також про ліквідацію наслідків російських ударів.

Також президент наголосив, що воїни-прикордонники успішно виконують бойові завдання разом з іншими військовими Сил оборони України. Було обговорено майбутнє ДПСУ з новим очільником, ім'я якого наразі не розкривається.

Відставка Дейнеко — що відомо

2 січня Володимир Зеленський повідомив, що нових кандидатів на посаду голови ДПСУ найближчим часом представить міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Сергій Дейнеко при цьому залишиться в системі МВС. Президент відзначив, що протягом понад шести років під керівництвом Сергія Дейнеки ДПСУ пройшла суттєвий шлях посилення розвитку.

4 січня інформація про те, що Сергій Дейнеко залишить посаду голови ДПСУ була підтверджена Ігорем Клименком. Він пояснив, що відтепер Дейнеко обійматиме посаду радника міністра внутрішніх справ.

Причина цього — рекомендація лікарів, адже ексочільник Держприкордонслужби потрібне "нетривале відновлення".

"На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону. Крім того, Сергій Дейнеко прийняв для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби", — повідомив Клименко.

Нагадаємо, 9 грудня народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що в ДПСУ відмовились прийти на ТСК з поясненнями щодо прискореного виїзду за кордон бізнесмена Тімура Міндіча незадовго до обшуків Національного антикорупційного бюро.