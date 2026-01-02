Дейнеко отримає нову посаду в МВС: Зеленський анонсував заміну голови ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський розповів, що нових кандидатів на посаду голови ДПСУ найближчим часом представить міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Сергій Дейнеко при цьому залишиться в системі МВС.

Повідомлення про заміну Сергія Дейнеки президент опублікував 2 січня у своєму Telegram-каналі. За його словами, під час доповіді голови Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка питання роботи Державної прикордонної служби України було обговорено окремо.

Зеленський зазначив, що підрозділи прикордонників боронять Україну разом з іншими бійцями Сил оборони та безпеки України, а протягом понад шести років під керівництвом Сергія Дейнеки ДПСУ пройшла суттєвий шлях посилення розвитку.

"Значно посилені також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією. Водночас є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ. Говорили про це і з Сергієм", — повідомив президент України.

За словами Зеленського, міністр внутрішніх справ Клименко представить кандидатів на посаду голови ДПСУ найближчим часом. Сергій Дейнеко при цьому має продовжити роботу в системі МВС.

На момент публікації новини сам Сергій Дейнеко не коментував повідомлення президента про його заміну.

Нагадаємо, 9 грудня народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що в ДПСУ відмовились прийти на ТСК з поясненнями щодо прискореного виїзду за кордон бізнесмена Тімура Міндіча незадовго до обшуків Національного антикорупційного бюро.

12 листопада пресслужба ДПСУ повідомляла, що Міндіч виїхав з країни на законних підставах. Голова НАБУ Семен Кривонос своєю чергою 25 листопада розповідав, що Тимур Міндіч нібито пройшов кордон за декілька хвилин, бо мав талон із познакою "К", що означає "контроль".