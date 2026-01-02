Дейнеко получит новую должность в МВД: Зеленский анонсировал замену главы ГПСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что новых кандидатов на должность главы ГПСУ в ближайшее время представит министр внутренних дел Игорь Клименко. Сергей Дейнеко при этом останется в системе МВД.

Сообщение о замене Сергея Дейнеки президент опубликовал 2 января в своем Telegram-канале. По его словам, во время доклада главы Министерства внутренних дел Игоря Клименко вопрос работы Государственной пограничной службы Украины обсуждался отдельно.

Зеленский отметил, что подразделения пограничников защищают Украину вместе с другими бойцами Сил обороны и безопасности Украины, а в течение более шести лет под руководством Сергея Дейнеки ГПСУ прошла существенный путь усиления развития.

"Значительно усилены также участки границы Украины с Беларусью и Россией. В то же время есть задача по изменению подходов в работе ГПСУ. Говорили об этом и с Сергеем", — сообщил президент Украины.

По словам Зеленского, министр внутренних дел Клименко представит кандидатов на должность главы ГПСУ в ближайшее время. Сергей Дейнеко при этом должен продолжить работу в системе МВД.

На момент публикации новости сам Сергей Дейнеко не комментировал сообщение президента о его замене.

Напомним, 9 декабря народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что в ГПСУ отказались прийти на ВСК с объяснениями относительно ускоренного выезда за границу бизнесмена Тимура Миндича незадолго до обысков Национального антикоррупционного бюро.

12 ноября пресс-служба ГПСУ сообщала, что Миндич выехал из страны на законных основаниях. Глава НАБУ Семен Кривонос в свою очередь 25 ноября рассказывал, что Тимур Миндич якобы прошел границу за несколько минут, потому что имел талон с пометкой "К", что означает "контроль".