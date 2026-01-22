Взятки за контрабанду сигарет: экс-глава ГПСУ Дейнеко получил подозрение НАБУ, — СМИ

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении коррупционной схемы в Государственной пограничной службе Украины. Среди подозреваемых есть бывший председатель ГПСУ, начальник отдела пункта пропуска и бывшее должностное лицо.

О подозрении НАБУ генералу, топ-чиновнику ГПСУ стало известно от пресс-службы ведомства 22 января. По данным следствия, экс-глава и действующий чиновник пограничной службы систематически получали взятки за содействие беспрепятственной перевозке через государственную границу контрабандных сигарет.

Следователи НАБУ утверждают, что группа лиц в 2023 году организовала незаконную перевозку сигарет из Украины в ЕС, а должностные лица ГПСУ за содействие этому регулярно получали неправомерную выгоду.

По данным следствия, в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду: только в течение июля-ноября 2023 года они заработали таким образом не менее 204 тысяч евро за обеспечение беспрепятственного проезда 68 автомобилей (по 3 000 евро за каждое авто).

По информации НАБУ, для сокрытия своей деятельности подозреваемые использовали автомобили, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, и устанавливали на них номерные знаки, похожие на дипломатические.

"Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов — члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать осмотра автомобилей пограничными и таможенными органами государств ЕС", — рассказали в бюро.

При этом детективы НАБУ установили, что топ-чиновники ГПСУ ранее проходили службу с теми дипломатами, родственников которых привлекли к схеме.

Подозрение НАБУ должностным лицам ГПСУ: кто мог получить

Пресс-служба не раскрывает имен подозреваемый, однако народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко писал о следственных действиях Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры у бывшего главы пограничной службы, генерал-лейтенанта Сергея Дейнека.

По данным медиа, НАБУ провели обыски у Сергея Дейнека

Также нардеп сообщал об обысках у временно исполняющего обязанности председателя Валерия Вавринюка со ссылкой на собственные источники.

По словам Алексея Гончаренко, НАБУ провели обыски у Валерия Вавринюка Фото: ГСПУ

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на материалы уголовного производства и постановление суда от 06 января 2026 года писал, что упомянутые НАБУ дипломатические машины ехали через КПП "Тиса", а подозрение вручили пограничнику Чопского отряда. По словам Глаголы, подозрение НАБУ также получил экс-глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

В ГПСУ на момент публикации новости не комментировали подозрения НАБУ и САП.

Напомним, о том, что НАБУ проводит обыски у экс-главы ГПСУ Сергея Дейнека, сообщала 22 января "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк также писал, что якобы Сергею Дейнеке были перечислены по приказу экс-главы Офиса президента Андрея Ермака 100 млрд грн из Министерства обороны для осуществления закрытых военных закупок.

Министр внутренних дел Игорь Клименко 4 января обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским кандидатуру нового главы ГПСУ и сообщал, что Сергей Дейнеко будет занимать должность советника главы МВД.