Хабарі за контрабанду цигарок: ексголова ДПСУ Дейнеко отримав підозру НАБУ, — ЗМІ

Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття корупційної схеми в Державній прикордонній службі України. Серед підозрюваних є колишній голова ДПСУ, начальник відділу пункту пропуску та колишня службова особа.

Про підозру НАБУ генералу, топпосадовцю ДПСУ стало відомо від пресслужби відомства 22 січня. За даними слідства, ексголова та чинний посадовець прикордонної служби систематично отримували хабарі за сприяння безперешкодному перевезенню через державний кордон контрабандних цигарок.

Слідчі НАБУ стверджують, що група осіб у 2023 році організувала незаконне перевезення цигарок з України до ЄС, а посадовці ДПСУ за сприяння цьому регулярно одержували неправомірну вигоду.

За даними слідства, у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду: лише протягом липня-листопада 2023 року вони заробили таким чином щонайменше 204 тисяч євро за забезпечення безперешкодного проїзду 68 автомобілів (по 3 000 євро за кожне авто).

Відео дня

За інформацією НАБУ, для приховування своєї діяльності підозрювані використовували автівки, зареєстровані на території Чехії та Австрії, і встановлювали на них номерні знаки, схожі на дипломатичні.

"Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Наявність таких пасажирів дозволяла уникнути огляду автівок прикордонними та митними органами держав ЄС", — розповіли в бюро.

При цьому детективи НАБУ встановили, що топпосадовці ДПСУ раніше проходили службу з тими дипломатами, родичів яких залучили до схеми.

Підозра НАБУ посадовцям ДПСУ: хто міг отримати

Пресслужба не розкриває імен підозрюваний, проте народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко писав про слідчі дії Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в колишнього голови прикордонної служби, генерал-лейтенанта Сергія Дейнека.

За даними медіа, НАБУ провели обшуки у Сергія Дейнека

Також нардеп повідомляв про обшуки у тимчасового виконувача обов'язків голови Валерія Вавринюка із посиланням на власні джерела.

За словами Олексія Гончаренка, НАБУ провели обшуки у Валерія Вавринюка Фото: ДПСУ

Журналіст Віталій Глагола з посиланням на матеріали кримінального провадження та ухвалу суду від 06 січня 2026 року писав, що згадані НАБУ дипломатичні автівки їхали через КПП "Тиса", а підозру вручили прикордоннику Чопського загону. За словами Глаголи, підозру НАБУ також отримав ексголова ДПСУ Сергій Дейнеко.

В ДПСУ на момент публікації новини не коментували підозри НАБУ і САП.

Нагадаємо, про те, що НАБУ проводить обшуки в ексголови ДПСУ Сергія Дейнека, повідомляла 22 січня "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк також писав, що нібито Сергію Дейнеці були перераховані за наказом ексголови Офісу президента Андрія Єрмака 100 млрд грн з Міністерства оборони для здійснення закритих військових закупівель.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 4 січня обговорював з президентом України Володимиром Зеленським кандидатуру нового очільника ДПСУ та повідомляв, що Сергій Дейнеко обійматиме посаду радника голови МВС.