НАБУ проводить обшуки в ексголови ДПСУ Дейнека, — УП

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура прийшли з обшуками до колишнього голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

Про обшуки НАБУ у Дейнека повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела. За даними журналістів, слідчі дії пов'язані зі справою про отримання неправомірної вигоди від контрабанди цигарок.

У пресслужбі ДПСУ на момент публікації новини не коментували інформацію ЗМІ про обшуки у Сергія Дейнека. Сам ексголова прикордонної служби також не давав коментарів.

Офіційної інформації від НАБУ і САП так само не було.

Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі, що нібито за командою ексголови Офісу президента Андрія Єрмака з Міністерства оборони було перекинуто Сергію Дейнеці понад 100 млрд грн для здійснення закритих військових закупівель.

"І те, що у Міндіча від прикордонників спецталон виявився, і те що Дейнеко максимально уникав далі будь-яких відповідей про подальшу долю цих контрактів… Це напевно просто збіг", — написав нардеп.

Нардеп Железняк прокоментував обшуки НАБУ у Дейнеко Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 грудня 2025 року нардеп Ярослав Железняк писав, що в ДПСУ відмовились прийти на ТСК з поясненнями щодо прискореного виїзду підозрюваного в організації корупційної схеми в енергетиці бізнесмена Тимура Міндіча за кордон.

2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський анонсував заміну голови ДПСУ та заявив, що Сергій Дейнеко отримає нову посаду в системі Міністерства внутрішніх справ.

4 січня очільник МВС Ігор Клименко обговорив із президентом призначення нового очільника ДПСУ та пояснив, що Дейнеко обійматиме посаду радника міністра внутрішніх справ.