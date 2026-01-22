НАБУ проводит обыски у экс-главы ГПСУ Дейнеко, — УП

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура пришли с обысками к бывшему председателю Государственной пограничной службы Сергею Дейнеко.

Об обысках НАБУ у Дейнеко сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники. По данным журналистов, следственные действия связаны с делом о получении неправомерной выгоды от контрабанды сигарет.

В пресс-службе ГПСУ на момент публикации новости не комментировали информацию СМИ об обысках у Сергея Дейнеко.

Новость дополняется...