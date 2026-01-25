"Тіньова пошта": Як Росія регулярно отримує санкційні товари з Німеччини, — Bild

Європейські товари, які заборонені для експорту в Росію, все одно потрапляють туди обхідними шляхами. Санкційні вантажі, як з'ясували журналісти, надходять до РФ із Німеччини через схему з поштовими відправленнями.

Сотні тонн відправлень регулярно йдуть до Москви з Берліна. Про це пише видання Bild.

Ключову роль в обході санкцій відіграє логістична фірма, зареєстрована наприкінці 2022 року, яка має лише поштову скриньку в Кельні. Самі посилки, як з'ясували журналісти, звозять на склад недалеко від аеропорту Берлін-Бранденбург, звідки вантажні автомобілі прямують через Польщу і Білорусь до Росії.

За складом регулярно паркується автомобіль колишнього керуючого директора RusPost GmbH, який з 2014 до 2022 року керував у Берліні дочірньою компанією "Пошти Росії". Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну чоловік нібито звільнився, проте журналісти видання знайшли докази, що зараз Дмитро В. керує логістичною компанією з відправлення вантажів до Росії.

Як експеримент журналісти відправили п'ять посилок з непридатними до використання санкційними електронними компонентами, задекларувавши їх як нешкідливі речі. Вартість доставки становила 26 євро за посилку вагою до двох кілограмів. Усі вони прибули до Москви. Шлях відправлень відстежували за допомогою GPS-маячків.

Фура з посилками в Німеччині Фото: Bild

Привернуло увагу використання під час відправлення вантажів пошти Узбекистану, яка не має дозволу на роботу в Німеччині. Влада ФРН уже перевіряє можливе порушення.

Видання Bild надіслало запит до логістичної компанії щодо можливих порушень законодавства ЄС. Поштова служба відповіла, що "механізми контролю розроблені таким чином, що порушення санкцій ЄС практично неможливі". Водночас там не виключають, що можливі "неправдиві заяви".

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Європейський Союз запровадив 19-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на обмеження експорту скрапленого природного газу та контроль за діяльністю "тіньового флоту", який використовується для перевезення нафти. Заходи також торкнуться російських банків, криптовалютних бірж і компаній, які допомагають Москві обходити санкції.

