"Теневая почта": Как Россия регулярно получает санкционные товары из Германии, — Bild

Европейские товары, которые запрещены для экспорта в Россию, все равно попадают туда обходными путями. Санкционные грузы, как выяснили журналисты, поступают в РФ из Германии через схему с почтовыми отправлениями.

Сотни тонн отправлений регулярно уходят в Москву из Берлина. Об этом пишет издание Bild.

Ключевую роль в обходе санкций играет логистическая фирма, зарегистрированная в конце 2022 года и имеющая лишь почтовый ящик в Кельне. Сами посылки, как выяснили журналисты, свозят на склад недалеко от аэропорта Берлин-Бранденбург, откуда грузовые автомобили следуют через Польшу и Беларусь в Россию.

За складом регулярно паркуется автомобиль бывшего управляющего директора RusPost GmbH, который с 2014 по 2022 годы управлял в Берлине дочерней компанией "Почты России". Вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину мужчина якобы уволился, однако журналисты издания нашли доказательства, что сейчас Дмитрий В. руководит логистической компанией по отправке грузов в Россию.

В качестве эксперимента журналисты отправили пять посылок с непригодными к использованию санкционными электронными компонентами, задекларировав их как безобидные вещи. Стоимость доставки составила 26 евро за посылку весом до двух килограммов. Все они прибыли в Москву. Путь отправлений отслеживался с помощью GPS-маячков.

Фура с посылками в Германии Фото: Bild

Привлекло внимание использование при отправке грузов почты Узбекистана, которая не имеет разрешение на работу в Германии. Власти ФРГ уже проверяют возможное нарушение.

Издание Bild отправило запрос в логистическую компанию по поводу возможных нарушений законодательства ЕС. Почтовая служба ответила, что "механизмы контроля разработаны таким образом, что нарушения санкций ЕС практически невозможны". В то же время там не исключают, что возможны "ложные заявления".

Напомним, в октябре 2025 года Европейский Союз ввел 19-й пакет санкций против России, направленный на ограничение экспорта сжиженного природного газа и контроль за деятельностью "теневого флота", который используется для перевозки нефти. Меры также коснутся российских банков, криптовалютных бирж и компаний, которые помогают Москве обходить санкции.

Фокус также писал, как Россия маневрирует между санкциями и войной.