У Києві без тепла залишаються понад 1300 будинків: Кличко про відновлювальні роботи у столиці

У Києві триває відновлення теплопостачання після російської атаки на критичну інфраструктуру, що сталася 24 січня. Від ранку до системи опалення вдалося під'єднати ще понад 340 житлових будинків, проте без тепла в столиці, як і раніше, залишаються 1330 багатоповерхівок.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко ввечері 25 січня, комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше подати теплон у всі постраждалі будинки.

До відновлювальних робіт залучені не тільки столичні фахівці, а й аварійні бригади з інших міст України, а також співробітники "Укрзалізниці".

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла. Допомагають київським фахівцям і бригади з декількох інших міст України та бригади Укрзалізниці", — йдеться в його повідомленні.

Раніше вранці мер інформував, що після ворожої атаки без опалення залишалися 1676 багатоповерхових будинків. Загалом же, за його даними, внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури напередодні без теплопостачання в Києві опинилися майже 6 тисяч будинків.

Більшість із них уже не вперше стикаються з такою ситуацією: частину будинків раніше вже двічі підключали до тепла після обстрілів 9 та 20 січня.

Днями раніше мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці підготуватися до можливого погіршення ситуації через триваючі російські атаки на критичну інфраструктуру. За його словами, становище в місті залишається вкрай складним і може стати ще важчим.

"До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх", — написав він у соцмережах.