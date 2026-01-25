В Киеве без тепла остаются более 1300 домов: Кличко о восстановительных работах в столице

В Киеве продолжается восстановление теплоснабжения после российской атаки на критическую инфраструктуру, произошедшей 24 января. С утра к системе отопления удалось подключить еще более 340 жилых домов, однако без тепла в столице по-прежнему остаются 1330 многоэтажек.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко вечером 25 января, коммунальные службы и энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее подать теплон во все пострадавшие дома.

К восстановительным работам привлечены не только столичные специалисты, но и аварийные бригады из других городов Украины, а также сотрудники "Укрзализныци".

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все дома, где нет тепла. Помогают киевским специалистам и бригады из нескольких других городов Украины и бригады Укрзализныци", — говорится в его сообщении.

Ранее утром мэр информировал, что после вражеской атаки без отопления оставались 1676 многоэтажных домов. В целом же, по его данным, в результате повреждений критической инфраструктуры накануне без теплоснабжения в Киеве оказались почти 6 тысяч домов.

Большинство из них уже не впервые сталкиваются с подобной ситуацией: часть домов ранее уже дважды подключали к теплу после обстрелов 9 и 20 января.

Днями ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы подготовиться к возможному ухудшению ситуации из-за продолжающихся российских атак на критическую инфраструктуру. По его словам, положение в городе остается крайне сложным и может стать еще тяжелее.

"К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их", — написал он в соцсетях.