Допомога біженцям у Польщі: як зміняться умови виплати 800+ з 1 лютого

Нові, більш жорсткі вимоги щодо українців, які отримують щомісячну допомогу на дитину в розмірі 800 злотих (програма "800+"), вводить Польща з 1 лютого 2026 року.

Щонайменше 150 тисяч українців зобов'язані будуть підтвердити своє право на виплати за новими критеріями, повідомляє Управління соціального страхування Польщі (ZUS).

Виплату допомоги для українських біженців буде призупинено з 31 січня 2026 року. Щоб зберегти право на отримання коштів, необхідно подати нову заяву на період виплат 2025/2026 років з 1 лютого. Водночас з початку лютого стартує загальний прийом заявок на новий період за програмою "Сім'я 800+" для всіх жителів Польщі.

Програма "800+": що зміниться

Згідно з новими положеннями, громадяни України (які мають статус UKR), щоб отримувати допомогу 800+ для дітей, на яких подають заявки, мають водити дітей до дитячого садка (тобто до нульового класу) або до польської школи.

Відео дня

Це актуально лише для тих дітей, для яких обов'язкове відвідування таких закладів. Вимога не стосується молодших дітей, які не зобов'язані відвідувати дитсадок або мають відповідну довідку.

Відвідування дитиною польського навчального закладу має бути підтверджено в Системі освітньої інформації (SIO). Перед кожною щомісячною виплатою допомоги ZUS перевірятиме в реєстрі SIO, чи відвідує дитина заклад.

Другою ключовою умовою для нарахування коштів стає офіційне працевлаштування батьків. Право на допомогу залежатиме від наявності професійної діяльності за місяць, що передує подачі заявки.

ZUS перевірятиме цю умову на підставі даних за страховими системами. У більшості випадків додаткові документи не будуть потрібні.

До професійної діяльності, зокрема, відносять роботу за трудовим договором або договором доручення, ведення підприємницької діяльності, отримання спортивних або докторських стипендій, допомоги по безробіттю або участь у навчанні зі стипендією.

Для осіб, які здійснюють певні види професійної діяльності, підставою для розрахунку внесків на пенсію та страхування по інвалідності є не менше 50% від мінімальної заробітної плати. Для інших груп клієнтів цей поріг становить 30% від мінімальної заробітної плати.

Батьки дітей-інвалідів та особи, які подають заяви на отримання допомоги для дітей, які є громадянами Польщі, звільняються від цієї вимоги.

Які дані необхідно вказати в оновленій заяві

номер PESEL заявника і дитини, даних про перетин кордону;

підтвердження легального перебування в Польщі;

підтвердження відповідності вимогам професійної діяльності;

декларація про те, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі.

У формі заяви буде передбачено уточнення інформації про інвалідність дитини.

За словами Еви Крисевич, заступниці директора Департаменту сімейних допомог у головному офісі ZUS, Польща може призупинити виплату допомоги 800+, якщо є сумніви щодо проживання особи в Польщі, професійної діяльності батька або дотримання дитиною вимог обов'язкової освіти.

"Ми будемо регулярно, щомісяця, перевіряти, чи виконуються ці умови", — підкреслює вона.

У листопаді минулого року президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє. За його словами, підтримка української меншини має поєднувати відповідальність із принципом рівного ставлення до всіх національних меншин.

У червні минулого року повідомлялося, що українські біженці в Польщі протягом трьох років перебування збільшили валовий внутрішній продукт цієї країни на понад 320 млрд злотих (або 85 млрд дол. за курсом Нацбанку). При цьому витрати поляків на допомогу Україні на війні становили лише $2,3 млрд.