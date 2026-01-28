Помощь беженцам в Польше: как изменятся условия выплаты 800+ с 1 февраля

Новые, более жесткие требования в отношении украинцев, которые получают ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых (программа "800+"), вводит Польша с 1 февраля 2026 года.

Не менее 150 тысяч украинцев обязаны будут подтвердить свое право на выплаты по новым критериям, сообщает Управление социального страхования Польши (ZUS).

Выплата пособий для украинских беженцев будет приостановлена ​​с 31 января 2026 года. Чтобы сохранить право на получение средств, необходимо подать новое заявление на период выплат 2025/2026 годов с 1 февраля. В то же время, с начала февраля стартует общий прием заявок на новый период по программе "Семья 800+" для всех жителей Польши.

Программа "800+": что изменится

Согласно новым положениям, граждане Украины (имеющие статус UKR), чтобы получать помощь 800+ для детей, на которых подаются заявки, должны водить детей в детский сад (т.е. в нулевой класс) или в польскую школу.

Это актуально только для тех детей, для которых обязательно посещение таких учреждений. Требование не касается младших детей, которые не обязаны посещать детсад или имеют соответствующую справку.

Посещение ребенком польского учебного заведения должно быть подтверждено в Системе образовательной информации (SIO). Перед каждой ежемесячной выплатой пособия ZUS будет проверять в реестре SIO, посещает ли ребенок заведение.

Вторым ключевым условием для начисления средств становится официальное трудоустройство родителей. Право на помощь будет зависеть от наличия профессиональной деятельности за месяц, предшествующий подаче заявки.

ZUS будет проверять это условие на основании данных по страховым системам. В большинстве случаев дополнительные документы не потребуются.

К профессиональной деятельности, в частности, относят работу по трудовому договору или договору поручения, ведение предпринимательской деятельности, получение спортивных или докторских стипендий, пособия по безработице или участие в обучении со стипендией.

Для лиц, осуществляющих определенные виды профессиональной деятельности, основанием для расчета взносов на пенсию и страхование по инвалидности является не менее 50% от минимальной заработной платы. Для других групп клиентов этот порог составляет 30% от минимальной заработной платы.

Родители детей-инвалидов и лица, подающие заявления на получение пособий для детей, являющихся гражданами Польши, освобождаются от этого требования.

Какие данные необходимо указать в обновленном заявлении

номер PESEL заявителя и ребенка, данных о пересечении границы;

подтверждение легального пребывания в Польше;

подтверждение соответствия требованиям профессиональной деятельности;

декларация о том, что ребенок посещает школу или детский сад в Польше.

В форме заявления будет предусмотрено уточнение информации об инвалидности ребенка.

По словам Эвы Крысевич, заместителя директора Департамента семейных пособий в головном офисе ZUS, Польша может приостановить выплату пособия 800+, если есть сомнения относительно проживания лица в Польше, профессиональной деятельности родителя или соблюдения ребенком требований обязательного образования.

"Мы будем регулярно, ежемесячно, проверять, выполняются ли эти условия", — подчеркивает она.

В ноябре прошлого года президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз. По его словам, поддержка украинского меньшинства должна сочетать ответственность с принципом равного отношения ко всем национальным меньшинствам.

В июне прошлого года сообщалось, что украинские беженцы в Польше в течение трех лет пребывания увеличили валовой внутренний продукт этой страны на более 320 млрд злотых (или 85 млрд долл. по курсу Нацбанка). При этом расходы поляков на помощь Украине на войне составили всего лишь $2,3 млрд.