НБУ виводить з оборони паперові банкноти: якими гривнями не можна буде розрахуватися з 2 березня

Паперовими банкнотами номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003-2007 років не можна буде розраховуватися вже з 2 березня — їх не прийматимуть.

Їх не можна буде використовувати під час готівкових розрахунків, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги та для платіжних операцій, повідомили в Національному банку України.

Ці банкноти повністю замінять відповідними монетами.

Перші монети, що відповідають номіналу банкнот, з'явилися в Україні майже шість років тому Фото: НБУ

Що робити з банкнотами, що залишилися

Тим, у кого залишилося багато банкнот перерахованих номіналів, можна буде без обмежень безкоштовно обміняти їх:

у всіх відділеннях банків України — протягом року з дати вилучення з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

"Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ" — протягом трьох років з дати вилучення з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку — наразі безстроково.

Поступово замінювати паперові банкноти на монети почали майже шість років тому.

з 1 жовтня 2020 року — банкноти номіналами 1 і 2 гривні;

з 1 січня 2023 року — номіналами 5 і 10 гривень.

На відміну від банкнот, середній термін придатності яких — 2,5 року, після чого купюра фактично зношується, монети тримаються набагато довше — 20-25 років.

