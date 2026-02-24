Українці можуть отримати гроші за вимушений виїзд із країни: названо умову

Міністерство закордонних справ запускає категорію A1.2 "Вимушене переміщення за межі України" в міжнародному Реєстрі шкоди, завданої агресією Російської Федерації проти України.

Відкриття цієї категорії означає, що всі, хто, починаючи з 24 лютого 2022 року, вимушено залишили своє житло або місце проживання та виїхали за межі України або не мали чи не мають змоги повернутися в Україну, тепер можуть подати заяву про компенсацію за факт вимушеного переміщення, пояснили в МЗС.

Зробити це можна через портал "Дія" з поточного місця проживання, зокрема й за кордоном.

Якщо під час перебування за кордоном людині надавали захист або притулок в іншій державі через війну, це потрібно обов'язково вказати в заяві.

У МЗС уточнили, що заяви в категорії A1.2 стосуються безпосередньо факту вимушеного переміщення за межі України як форми шкоди, заподіяної агресією.

Українські біженці за кордоном можуть подавати заяви і в інших категоріях Реєстру, яких, окрім A1.2, ще 14. Вони охоплюють різні види шкоди — від пошкодження або знищення житла до тяжких особистих втрат.

"МЗС України заохочує громадян України, які підпадають під критерії категорії A1.2, скористатися цією можливістю та подати заяву до Реєстру. З огляду на широку географію проживання українців за кордоном, закордонні дипломатичні установи України сприятимуть інформуванню потенційних заявників та поширенню офіційних роз'яснень і посилань на ресурси міжнародного Реєстру збитків", — наголосили в міністерстві.

Заяви про компенсацію, подані у всіх категоріях, якщо вони задовольняють встановленим вимогам, будуть передані на розгляд майбутньої Компенсаційної комісії, уповноваженої визначати розмір належної компенсації.

У грудні минулого року Андрій Сибіга, глава зовнішньополітичного відомства, підписав від України Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України в рамках інституційної системи Ради Європи.

Загалом Конвенцію підписали 35 держав і Європейський Союз.

Нагадаємо, з 5 березня для українських біженців у Польщі запроваджуються нові правила. Законно жити в Польщі українці можуть до 4 березня 2027 року, але до того часу вже потрібно подати заяву на легальне перебування. Медичну допомогу отримуватимуть тільки неповнолітні, ті, хто працює, жертви насильства та особи з уразливих груп. Також будуть обмежені соціальні виплати.

Також повідомлялося, що деякі держави вводять нові правила для українців, які безпосередньо вплинуть на виплати.