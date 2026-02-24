Украинцы могут получить деньги за вынужденный выезд из страны: названо условие

Министерство иностранных дел запускает категорию A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины" в международном Реестре ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины.

Открытие этой категории означает, что все, кто, начиная с 24 февраля 2022 года, вынуждено покинули свое жилье или место жительства и выехали за пределы Украины, или не имели или не имеют возможности вернуться в Украину, теперь могут подать заявление о компенсации за факт вынужденного перемещения, объяснили в МИД.

Сделать это можно через портал "Дія" с текущего места жительства, в том числе и за границей.

Если во время пребывания за рубежом человеку предоставлялась защита или убежище в другом государстве из-за войны, это нужно обязательно указать в заявлении.

В МИД уточнили, что заявления в категории A1.2 касаются непосредственно факта вынужденного перемещения за пределы Украины как формы ущерба, причиненного агрессией.

Украинские беженцы за границей могут подавать заявления и в других категориях Реестра, которых, кроме A1.2 еще 14. Они охватывают различные виды ущерба – от повреждения или уничтожения жилья до тяжелых личных потерь.

"МИД Украины поощряет граждан Украины, подпадающих под критерии категории A1.2, воспользоваться этой возможностью и подать заявление в Реестр. С учетом широкой географии проживания украинцев за границей, зарубежные дипломатические учреждения Украины будут способствовать информированию потенциальных заявителей и распространению официальных разъяснений и ссылок на ресурсы международного Реестра убытков", — подчеркнули в министерстве.

Заявления о компенсации, поданные во всех категориях, если они удовлетворяют установленным требованиям, будут переданы на рассмотрение будущей Компенсационной комиссии, уполномоченной определять размер надлежащей компенсации.

В декабре прошлого года Андрей Сибига, глава внешнеполитического ведомства, подписал от Украины Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины в рамках институциональной системы Совета Европы.

В общей сложности Конвенцию подписали 35 государств и Европейский Союз.

Напомним, с 5 марта для украинских беженцев в Польше вводятся новые правила. Законно жить в Польше украинцы могут до 4 марта 2027 года, но до тех пор уже нужно подать заявление на легальное пребывание. Медицинскую помощь будут получать только несовершеннолетние, работающие, жертвы насилия и лица из уязвимых групп. Также будут ограничены социальные выплаты.

Также сообщалось, что некоторые государства вводят новые правила для украинцев, которые напрямую повлияют на выплаты.