Некоторые государства вводят новые правила для украинцев, которые напрямую повлияют на выплаты. Фокус собрал все, что известно об изменениях для беженцев из Украины в 2026 году.

В 2026 году правила для украинцев за рубежом претерпят существенные корректировки. Речь идет не только об изменениях выплат беженцам, но и об ужесточении требований к трудоустройству. Некоторые нововведения начали действовать с сегодняшнего дня, 1 февраля.

Латвия пересмотрела помощь украинским беженцам в 2026 году

В этом году украинцы в Латвии столкнутся с новыми правилами, которые предусматривают сокращение финансовой помощи беженцам и переход на общие условия, действующие для граждан страны. Как сообщает Delfi, Сейм Латвии 3 декабря 2025 года принял поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины.

По данным правительства, часть украинцев уже интегрировалась в рынок труда, и некоторые виды целевой помощи беженцам больше не соответствуют реальным потребностям. Например, в 2025 году беженцы из Украины, которые легально трудоустроены, стали получать стабильный доход — в июне по официальным данным таких лиц было 9 909.

Изменения для беженцев направлены на поощрение быстрее трудоустраиваться в стране, где они живут Фото: Freepik

Поэтому, в Латвии новые правила для беженцев касаются отмены единовременного пособия на начало трудоустройства или самозанятости. То есть в 2026 году украинцы не смогут рассчитывать на выплату в размере минимальной зарплаты, ведь они будут пользоваться национальными программами занятости на равных условиях с латвийцами.

Украинским беженцам теперь придется платить доплату пациента в системе здравоохранения, как и граждане и постоянные жители Латвии. В то же время доступ к государственным медицинским услугам остается, и предоставляется в таком же объеме, как для застрахованных граждан в системе обязательного медицинского страхования.

Согласно новым правилам для украинских беженцев, Латвия больше не будет покрывать расходы на регистрацию и обязательные меры для домашних животных.

Несмотря на сокращение помощи беженцам в Латвии, для украинцев сохранятся:

услуги Государственного агентства занятости;

доступ к государственным медицинским услугам;

скидки на проезд в региональных маршрутах.

Какие изменения для украинских беженцев с 1 февраля 2026 года будут действовать в Молдове

Украинские беженцы будут иметь право на временную защиту в Молдове до 1 марта 2027 года, а для тех, кто уже получил этот статус, введен механизм продления временной защиты через онлайн-заявку с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Важно

Налоги для украинских беженцев: какие доходы они должны декларировать в Украине

Отмечается, что новый механизм подачи заявки онлайн направлен на эффективное управление социальной помощью украинцев за рубежом, помогает актуализировать данные об их пребывании в Молдове и предотвращает перегрузку системы предоставления убежища. Если законодательные условия соблюдены, статус будет автоматически продлен, а срок действия документа, удостоверяющего личность, обновится без физического присутствия получателя. Проверить обновление можно с помощью QR-кода на обороте документа.

В случае пропуска срока подачи заявки временная защита прекращается, однако беженец сможет подать новую заявку на получение статуса

Также новые правила для украинцев за рубежом предусматривают, что подростки в возрасте от 14 лет (достигшие этого возраста в период с 1 марта 2023 по 1 января 2026 года) и пользующиеся временной защитой, должны лично явиться в Генеральную инспекцию по вопросам миграции для сдачи отпечатков пальцев.

Механизм временной защиты обеспечивает украинским беженцам доступ к..:

социальных и медицинских услуг;

легального пребывания в стране;

работы;

образования.

В случае добровольного возвращения в Украину или отсутствия на территории Молдовы более 45 дней временная защита будет отменена.

Новые правила для беженцев в Польше: как изменятся социальные выплаты для украинцев с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года в Польше меняются правила выплат для беженцев: обновляется порядок получения родительского пособия "800+", ежемесячной выплаты в размере 800 злотых на ребенка.

Как сообщает Rzeczpospolita, теперь украинцы со статусом временной защиты, которые пользуются этой помощью, должны повторно подать заявление для восстановления выплат. Если этого не сделать вовремя, выплаты 800+ будут временно приостановлены.

Для получения выплат нужна декларация, что ребенок посещает школу или детский сад в Польше

Для возобновления выплат нужно обращаться в Управление социального страхования (ZUS) и подтвердить соответствие новым требованиям государства относительно профессиональной деятельности. Право на выплаты "800+" будут иметь те украинцы, которые:

работают по трудовому договору или договору поручения;

являются самозанятыми предпринимателями;

получают спортивную или докторскую стипендию;

учатся по стипендии или получают пособие по безработице.

Важно

В Грузии продлили бесплатное медобслуживание для беженцев из Украины: что сюда входит

Отмечается, что для тех, кто работает по определенным видам профессиональной деятельности, минимальная база для пенсионных и страховых взносов в 2026 году должна быть не менее 50% от минимальной зарплаты. Для всех остальных этот порог составит 30%. В то же время от этого правила освобождают родителей детей с инвалидностью и тех, кто подает заявку на пособие на ребенка-гражданина Польши.

Чтобы возобновить выплаты по новым правилам социальной помощи украинцам за рубежом, необходимы:

номер PESEL заявителя и ребенка;

информация о пересечении границы;

подтверждение законности пребывания в Польше;

подтверждение соответствия требованиям профессиональной деятельности;

декларация, что ребенок посещает школу или детский сад в Польше;

ответы на новые вопросы относительно инвалидности ребенка.

По словам заместителя директора Департамента семейных пособий ZUS Евы Крисевич, выплаты родительской помощи "800+" могут быть временно приостановлены, если возникают сомнения относительно проживания лица в Польше, его профессиональной деятельности или выполнения ребенком обязательного образования. Контроль за выполнением условий выплат 800+ для украинцев в Польше будет проводиться ежемесячно.

В 2026 году для украинских беженцев в Чехии действуют национальные ограничения на фоне общего продления временной защиты ЕС до марта 2027 года

Чехия: обновление социальных правил

Статус временной защиты (doplnkový ochranný pobyt) для украинских беженцев в Чехии продлен автоматически, однако с 2026 года власти ужесточают требования к получению социальной помощи.

В частности, денежные выплаты в размере 9 тысяч крон на взрослого и 3 тысячи крон на ребенка смогут получать только те лица, которые официально зарегистрированы в Úřad práce (службе занятости) и активно ищут работу.

Также вводятся ограничения по предоставлению государственного жилья для новоприбывших беженцев. Зато основной акцент делается на интеграцию в чешское общество, в частности через изучение языка и участие в курсах чешского.

Важно

"Никаких средств": премьер Чехии выдвинул требование, чтобы продолжать присылать Украине боеприпасы

Процедура продления статуса предусматривает регистрацию в OAMP (Министерство внутренних дел Чехии), а также онлайн-продление разрешения не ранее чем за 60 дней до завершения действующего срока.

Лица со статусом временной защиты и в дальнейшем имеют право на трудоустройство без отдельного разрешения, доступ к образованию и медицинским услугам.

В то же время в Чехии и ряде других стран ЕС уже готовятся к пересмотру механизмов защиты после 2027 года. Беженцам рекомендуют заранее рассматривать переход на национальные визы, в частности рабочие или предпринимательские, как более долгосрочную форму легального пребывания.

Новые правила в Германии — что изменится для украинцев в 2026 году

В Германии новые правила для украинских беженцев в 2026 году связаны с реформой Bürgergeld, пишет Bild. Правительство ужесточает требования к получателям выплат и стимулирует активное участие в рынке труда.

Согласно обновленным правилам, выплаты для беженцев из Украины в 2026 году могут быть сокращены или полностью прекращены в следующих случаях:

если лицо не посещает центры занятости (Jobcenter) и пропускает обязательные встречи;

в случае отказа от участия в программах обучения, переквалификации или профориентации;

при повторном отказе от предложений работы без уважительной причины.

За несоблюдение правил в 2026 году украинским беженцам могут сократить выплаты на треть, а систематические нарушения приведут к полному лишению социальной помощи

Кроме того, состоится пересмотр критериев доходов и имущества, что повлияет на назначение и объем выплат.

Несмотря на новые правила для беженцев, базовые размеры социальной помощи в Германии остаются без изменений:

563 евро в месяц — для одинокого человека;

от 357 до 471 евро — для детей в зависимости от их возраста.

Важно помнить, что временная защита в ЕС для украинцев в Германии остается в силе. Статус по §24 Закона о пребывании (AufenthG) продлен до 4 марта 2027 года, а его продление происходит автоматически.

Ключевые изменения 2026 года в Ирландии прежде всего касаются жилья

Изменения для украинских беженцев в Ирландии

В этом году для украинских беженцев в Ирландии действующие национальные ограничения на фоне общего продления временной защиты ЕС до марта 2027. Изменения фокусируются на сокращении госжилья, выплат и акценте на самоокупаемость.

Ключевые ограничения 2026 года прежде всего касаются жилья.

Новоприбывшие беженцы получают госжилье только на 30 дней вместо 90, как это было раньше, с базовыми услугами и консультациями по поиску частного жилья или работы. Украинцы, которые работают, платят взнос за госжилье (15-238 евро в неделю, в зависимости от дохода). Схема ARP (Accommodation Recognition Payment) — государственной программы Ирландии для компенсации владельцам частного жилья, которые принимают украинских беженцев под временной защитой, сокращается.

Приоритет на жилье и помощь в Ирландии имеют те, кто приехал раньше — новоприбывшим сложнее

Что касается правил отсутствия (ограничения на то, сколько времени украинские беженцы с временной защитой могут проводить вне Ирландии), то разрешено максимум 21 день в год, разделенных на не более трех выездов. Каждый выезд надо согласовывать заранее с властями (в Intreo или миграционной службе), чтобы не потерять статус.

Украинцы в США и в дальнейшем могут пользоваться статусом Temporary Protected Status Фото: Emigration Lawyer

Украинцы в США — что со статусом TPS

Граждане Украины и в дальнейшем могут пользоваться статусом Temporary Protected Status (TPS), который продлен до 19 октября 2026 года для тех, кто прибыл в страну не позднее 16 августа 2023 года. Статус дает право на легальное проживание, работу (через EAD) и защиту от депортации.

Для тех, кто прибыл в США после августа 2023 года, TPS не применяется. Они пользуются программой Uniting for Ukraine (U4U) с гуманитарным паролем при спонсорстве гражданина США.

Сейчас TPS для украинцев гарантирован как минимум до 19 октября 2026 года, а дальнейшая судьба статуса будет зависеть от решения правительства США

Существенных нововведений в этом году в США не введено. Условия TPS остаются неизменными. Главное требование — вовремя пройти повторную регистрацию и подать формы I-821 и I-765 (EAD) через сайт USCIS.

Что будет после 19 октября 2026 года

От указанного срока статус для украинцев в США не прекращается автоматически. Министерство внутренней безопасности страны (DHS) обычно заранее объявляет о дальнейшем продлении. Если война будет продолжаться, ожидается новое решение о пролонгации TPS.

Если же продление не примут, владельцам TPS придется перейти на другой миграционный статус (убежище/asylum, рабочую или семейную визу) или покинуть страну.

Поэтому, специалисты советуют следить за объявлениями DHS и USCIS, а также заблаговременно готовить альтернативные варианты легализации (рабочие визы, семейное спонсорство).

Ранее Фокус писал, что в Нидерландах для украинских беженцев возвели дома, оборудованное солнечными панелями и инверторами. В специальном поселении размещают людей семьями.