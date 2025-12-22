Налоги для украинских беженцев: какие доходы они должны декларировать в Украине

Беженцы из Украины, которые нашли убежище за границей после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, должны декларировать свои доходы, полученные в странах временного проживания.

Если же они платят налоги, то в Украине им этого делать не надо, рассказала в интервью "РБК-Украина" исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Налоги для беженцев за границей: что нужно знать

По словам Карнаух, при подаче декларации беженцам надо указать необходимые данные.

"Они (беженцы, – прим. ред) нам отмечают информацию о том, что они были резидентами той страны на тот момент, они в таком объеме уплатили налоги туда и все. И в случае, если у них есть еще доход, который не облагается налогом, то налогообложению по украинскому законодательству подлежит только та часть, которая не была облагаема другой юрисдикцией", – объяснила она.

Карнаух подчеркнула, что система обмена финансовой информацией о счетах CRS призвана для того, чтобы налоговые органы двух или трех юрисдикций между собой обменивались информацией и обеспечивали справедливость подхода ко всем плательщикам по всему миру, независимо от того, где они есть.

Этот обмен может производиться только в налоговых целях, а Украина готова к обмену информацией со 121 страной:

"Мы имеем полное право отказывать в предоставлении информации о доходах наших граждан в случае, если мы видим, что это используется не для целей, определенных конвенцией, а именно не для налоговых целей".

Украинские беженцы только в Чехии в первой половине этого года принесли бюджету этой страны бюджету 15 млрд крон (616 млн евро) в форме налогов и взносов. Те граждане Украины, кто нашел пристанище в Польше, перечислили в ее госбюджет 15,1 млрд злотых ($3,9 млрд) в 2024 году.

Беженцы в Европе: о каких цифрах речь

По состоянию на конец сентября 2025 года 4,3 млн человек, которые покинули Украину, имели статус временной защиты в странах ЕС. По сравнению с концом августа, количество украинцев c этим статусом выросло на 49 555 человек, или на 1,2%, сообщает Eurostat.

По данным Еврокомиссии, в январе 2025 года количество получателей временной защиты в ЕС составило около 4,3 млн человек.

Больше всего людей с временной защитой проживает в Германии — свыше 1,2 млн человек (28,3% от общего количества в ЕС). На втором месте Польша — более 1 млн человек (23,5%), на третьем — Чехия (почти 400 тысяч человек, 9%).

Напомним, в январе прошлого года уже советник руководителя Офиса президента Украины и бывший нардеп Сергей Лещенко высказал мнение о том, что европейским странам следует приостановить помощь украинским беженцам с целью поощрения их возвращения на родину. Об этом он сказал в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger.

Позже он заявил, что его слова неправильно интерпретировали.

Также сообщалось, что украинцы думают о "принудительном" возвращении на родину.