Податки для українських біженців: які доходи вони мають декларувати в Україні

Біженці з України, які знайшли притулок за кордоном після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, мають декларувати свої доходи, отримані в країнах тимчасового проживання.

Якщо ж вони платять податки, то в Україні їм цього робити не треба, розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна" виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Податки для біженців за кордоном: що потрібно знати

За словами Карнаух, під час подання декларації біженцям треба вказати необхідні дані.

"Вони (біженці, — прим. ред) нам зазначають інформацію про те, що вони були резидентами тієї країни на той момент, вони в такому обсязі сплатили податки туди і все. І в разі, якщо в них є ще дохід, який не оподатковується, то оподаткуванню за українським законодавством підлягає тільки та частина, яка не оподатковувалася іншою юрисдикцією", — пояснила вона.

Карнаух наголосила, що система обміну фінансовою інформацією про рахунки CRS покликана для того, щоб податкові органи двох або трьох юрисдикцій між собою обмінювалися інформацією і забезпечували справедливість підходу до всіх платників по всьому світу, незалежно від того, де вони є.

Цей обмін може здійснюватися тільки в податкових цілях, а Україна готова до обміну інформацією зі 121 країною:

"Ми маємо повне право відмовляти в наданні інформації про доходи наших громадян у разі, якщо ми бачимо, що це використовується не для цілей, визначених конвенцією, а саме не для податкових цілей".

Українські біженці тільки в Чехії в першій половині цього року принесли бюджету цієї країни бюджету 15 млрд крон (616 млн євро) у формі податків і внесків. Ті громадяни України, хто знайшов притулок у Польщі, перерахували до її держбюджету 15,1 млрд злотих ($3,9 млрд) 2024 року.

Біженці в Європі: про які цифри йдеться

Станом на кінець вересня 2025 року 4,3 млн осіб, які покинули Україну, мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Порівняно з кінцем серпня, кількість українців із цим статусом зросла на 49 555 осіб, або на 1,2%, повідомляє Eurostat.

За даними Єврокомісії, у січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб.

Найбільше людей із тимчасовим захистом проживає в Німеччині — понад 1,2 млн осіб (28,3% від загальної кількості в ЄС). На другому місці Польща — понад 1 млн осіб (23,5%), на третьому — Чехія (майже 400 тисяч осіб, 9%).

Нагадаємо, у січні минулого року вже радник керівника Офісу президента України і колишній нардеп Сергій Лещенко висловив думку про те, що європейським країнам слід призупинити допомогу українським біженцям з метою заохочення їхнього повернення на батьківщину. Про це він сказав в інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger.

Пізніше він заявив, що його слова неправильно інтерпретували.

Також повідомлялося, що українці думають про "примусове" повернення на батьківщину.