В Грузии продлили бесплатное медобслуживание для беженцев из Украины: что сюда входит

До 1 апреля 2026 года власти Грузии продлили для беженцев Украины право пользоваться рядом медицинских услуг наравне с местными жителями.

Организацией предоставления медицинской помощи занимается министерство по делам внутренне перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, сообщает News Georgia.

Что доступно украинским беженцам в рамках госпрограмм в Грузии:

иммунизация;

лечение туберкулеза, ВИЧ и СПИДа;

помощь матери и ребенку;

психиатрическая поддержка;

лечение диабета;

диализ;

помощь при редких заболеваниях и при необходимости постоянного заместительного лечения;

консультации и неотложная помощь, включая роды и экстренную вакцинацию.

Точно такие же услуги госстраховка покрывает гражданам Грузии.

Право на льготы имеют постоянно проживающие в Грузии украинцы. Статус постоянного проживания сохраняется при краткосрочных поездках (сроком до трех дней), но утрачивается при длительных отъездах из страны.

Кроме того, на аналогичный период продолжены выплаты пособий для беженцев из Украины. Они составляют 300 лари (4716 грн) на семью и 45 лари (880 грн) на человека.

При этом пособие в 45 лари на человека не будет выплачиваться тем, кто уже получает аналогичное пособие по Закону Грузии о международной защите или покинул страну. Пособие в 300 лари для семьи также прекращается, если все ее члены покинули Грузию.

По состоянию на 30 июня 2025 года количество украинцев, которые нашли убежище от войны в Грузии, было 29 230 человек.

Напомним, в прошлом месяце бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных войны. Он утверждает, что его незаконно удерживает пророссийский режим в Грузии, а преследование связано с его украинской гражданской и политической деятельностью.

Также сообщалось, что беженцы из Украины, которые нашли убежище за границей после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, должны декларировать свои доходы, полученные в странах временного проживания.