"Украинцы своих не оставляют": Саакашвили просит Зеленского признать его гражданским пленником

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных войны. Он утверждает, что его незаконно удерживает пророссийский режим в Грузии, а преследование связано с его украинской гражданской и политической деятельностью.

Как сообщил Саакашвили на своей странице в Facebook, недавно его перевели из тюремной больницы, где он проходил лечение после тяжелого отравления, обратно в общую камеру — к персоналу, который, по его словам, причастен к этому нападению. Политик подчеркнул, что отравление произошло в марте 2022 года, сразу после начала полномасштабной войны России против Украины, а его факт подтвердили американские и немецкие лаборатории.

Публикация Саакашвили в Facebook Фото: Скриншот

"Сейчас я вынужден обратиться, поскольку вчера меня перевезли из тюремной больницы, где я лечился от тяжелого отравления, обратно в тюрьму — к тому персоналу, который меня и отравил. Мое отравление в марте 2022 года произошло вскоре после начала полномасштабной войны. Факт отравления установили американские и немецкие лаборатории. Расправы надо мной с самого начала требовал Путин, а Медведев и Лавров не раз хвастались моим заключением", — говорится в заметке.

Саакашвили подчеркнул, что сперва его арестовали по сфабрикованному делу, связанному с активностью в Украине. Сейчас против него возбудили новое уголовное дело, где его вместе с другими обвиняют в "саботаже в пользу иностранного враждебного государства". Он обращает внимание, что материалы дела содержат заявления украинских чиновников, в частности Зеленского и Михаила Подоляка, что, по его словам, демонстрирует абсурдность обвинений и политический характер преследования.

Михеил Саакашвили Фото: Facebook

Бывший президент Грузии призвал Зеленского, как в свое время в 2019 году, когда ему вернули украинское гражданство, поддержать его сейчас и включить в список гражданских пленных войны. Он отмечает: как гражданин Украины и председатель Исполнительного комитета Национального Совета Реформ, он не может оставаться без поддержки, ведь его преследование является частью более широкой войны России против Украины.

"Я знаю, что украинцы своих не оставляют, и рассчитываю на вас", — подытожил Саакашвили в письме, адресованном президенту.

За несколько часов до официального письма к президенту Зеленскому Михеил Саакашвили сообщал, что тюрьма, в которой его удерживают, была полностью заполнена. Он отметил, что за ним "следит больше охранников, чем раньше", и высказал предположение, что власти боятся его возможного контакта с другими заключенными. Политик также обратил внимание, что в камере работают почти исключительно российские телевизионные каналы, за исключением одного азербайджанского, а в коридорах наблюдаются большие очереди для передвижения заключенных. Он поблагодарил всех своих сторонников за многочисленные отзывы и поддержку.

Напомним, что в марте третьего президента Грузии Михеила Саакашвили признали виновным по делу о незаконном пересечении границы.

Также Фокус писал, что 57-летний экс-президент Грузии признался, что очень переживает за свою маленькую дочь, которая вместе с матерью живет в Киеве.