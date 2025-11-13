"Українці своїх не полишають": Саакашвілі просить Зеленського визнати його цивільним полоненим
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі звернувся до президента України Володимира Зеленського із проханням включити його до списку цивільних полонених війни. Він стверджує, що його незаконно утримує проросійський режим у Грузії, а переслідування пов’язане з його українською громадянською та політичною діяльністю.
Як повідомив Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook, нещодавно його перевели з тюремної лікарні, де він проходив лікування після тяжкого отруєння, назад до загальної камери — до персоналу, який, за його словами, причетний до цього нападу. Політик наголосив, що отруєння сталося у березні 2022 року, одразу після початку повномасштабної війни Росії проти України, а його факт підтвердили американські та німецькі лабораторії.
"Зараз я змушений звернутися, оскільки вчора мене перевезли з тюремної лікарні, де я лікувався від тяжкого отруєння, назад до в’язниці — до того персоналу, який мене й отруїв. Моє отруєння у березні 2022 року сталося невдовзі після початку повномасштабної війни. Факт отруєння встановили американські та німецькі лабораторії. Розправи наді мною від самого початку вимагав Путін, а Медведєв і Лавров не раз вихвалялися моїм ув’язненням", — йдеться в дописі.
Саакашвілі підкреслив, що спершу його арештували за сфабрикованою справою, пов’язаною з активністю в Україні. Зараз проти нього порушили нову кримінальну справу, де його разом з іншими звинувачують у "саботажі на користь іноземної ворожої держави". Він звертає увагу, що матеріали справи містять заяви українських посадовців, зокрема Зеленського та Михайла Подоляка, що, за його словами, демонструє абсурдність звинувачень і політичний характер переслідування.
Колишній президент Грузії закликав Зеленського, як свого часу у 2019 році, коли йому повернули українське громадянство, підтримати його зараз і включити до списку цивільних полонених війни. Він наголошує: як громадянин України та голова Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, він не може залишатися без підтримки, адже його переслідування є частиною більш широкої війни Росії проти України.
"Я знаю, що українці своїх не полишають, і розраховую на вас", — підсумував Саакашвілі у листі, адресованому президенту.
За кілька годин до офіційного листа до президента Зеленського Міхеіл Саакашвілі повідомляв, що тюрма, в якій його утримують, була повністю заповнена. Він зазначив, що за ним "стежить більше охоронців, ніж раніше", і висловив припущення, що влада боїться його можливого контакту з іншими ув’язненими. Політик також звернув увагу, що в камері працюють майже виключно російські телевізійні канали, за винятком одного азербайджанського, а у коридорах спостерігаються великі черги для пересування в’язнів. Він подякував усім своїм прихильникам за численні відгуки та підтримку.
Нагадаємо, що в березні третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі визнали винним у справі про незаконний перетин кордону.
