Саакашвілі отримав вирок у справі про перетин кордону Грузії: загальний строк складає 12 років

Захист президента говорить, що вирок у 9 років, винесений лише тиждень тому, вже перевищує попередні рішення, тому нове покарання виглядає абсурдним та необґрунтованим.

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Третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі 17 березня визнали винним у справі про незаконний перетин кордону. Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Вирок оголосив суддя Міхеіл Джинджолія в Тбіліському міському суді.

За незаконний перетин кордону експрезиденту призначено покарання у вигляді 4 років та 6 місяців позбавлення волі. До цього суди Грузії вже засудили Саакашвілі загалом до 9 років позбавлення волі.

"За останні роки я не зустрічав подібних прецедентів, і мої колеги також не пригадають нічого подібного. Вирок у 9 років, винесений лише тиждень тому, вже перевищує попередні рішення, тому нове покарання виглядає абсурдним та необґрунтованим", — заявив адвокат політика Бека Басилая.

Суддя Джинджолія заявив, що третій президент Грузії зрештою проведе за ґратами 12 років і 6 місяців.

"Цей вирок частково додається до покарання, призначеного вироком Тбіліського міського суду від 12 березня 2025 року — 8 років. У результаті, за сукупністю вироків, Міхеілу Саакашвілі встановлюється остаточний захід у вигляді позбавлення волі строком на 12 років і 6 місяців", — заявив суддя Джинджолія.

1 жовтня 2021 року Міхеіл Саакашвілі повернувся до Грузії. Грузинські правоохоронні органи тоді затримали колишнього президента, звинувативши його в незаконному перетині кордону. За даними слідчих органів Грузії, Саакашвілі перебував на борту судна "Вільнюс", яке прибуло з українського Чорноморська до грузинського Поті. У ніч на 29 вересня судно увійшло до порту, після чого звідти виїхав трейлер із причепом, завантажений молочною продукцією. У ньому і був Саакашвілі.

Минулого тижня суд у Тбілісі засудив колишнього президента Грузії до 9 років позбавлення волі за звинуваченням у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі у період з 2009 по 2013 роки.

Нагадаємо, що раніше 57-річний експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі зізнався, що дуже переживає за свою маленьку доньку, яка разом із матір'ю живе в Києві. За словами політика, його донька живе в київській багатоповерхівці. Як і більшість українців, під час тривоги вони не ходять до бомбосховища.