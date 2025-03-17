Саакашвили получил приговор по делу о пересечении границы Грузии: общий срок составляет 12 лет
Защита президента говорит, что приговор в 9 лет, вынесенный всего неделю назад, уже превышает предыдущие решения, поэтому новое наказание выглядит абсурдным и необоснованным.
Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили 17 марта признали виновным по делу о незаконном пересечении границы. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Приговор огласил судья Михаил Джинджолия в Тбилисском городском суде.
За незаконное пересечение границы экс-президенту назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. До этого суды Грузии уже приговорили Саакашвили в целом к 9 годам лишения свободы.
"За последние годы я не встречал подобных прецедентов, и мои коллеги также не припомнят ничего подобного. Приговор в 9 лет, вынесенный всего неделю назад, уже превышает предыдущие решения, поэтому новое наказание выглядит абсурдным и необоснованным", — заявил адвокат политика Бека Басилаиа.
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Судья Джинджолия заявил, что третий президент Грузии в итоге проведет за решеткой 12 лет и 6 месяцев.
"Этот приговор частично добавляется к наказанию, назначенному приговором Тбилисского городского суда от 12 марта 2025 года — 8 лет. В результате, по совокупности приговоров, Михаилу Саакашвили устанавливается окончательная мера в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев", — заявил судья Джинджолия.
1 октября 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию. Грузинские правоохранительные органы тогда задержали бывшего президента, обвинив его в незаконном пересечении границы. По данным следственных органов Грузии, Саакашвили находился на борту судна "Вильнюс", которое прибыло из украинского Черноморска в грузинский Поти. В ночь на 29 сентября судно вошло в порт, после чего оттуда выехал трейлер с прицепом, загруженный молочной продукцией. В нем и находился Саакашвили.
На прошлой неделе суд в Тбилиси приговорил бывшего президента Грузии к 9 годам лишения свободы по обвинению в растрате бюджетных средств в крупном размере в период с 2009 по 2013 годы.
Напомним, что ранее 57-летний экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признался, что очень переживает за свою маленькую дочь, которая вместе с матерью живет в Киеве. По словам политика, его дочь живет в киевской многоэтажке. Как и большинство украинцев, во время тревоги они не ходят в бомбоубежище.
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