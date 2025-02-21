Саакашвилии переживает за дочь от Елизаветы Ясько, проживающую в Киеве (видео)

По словам политика, его дочь живет со своей матерью в киевской многоэтажке. Как и большинство украинцев, во время тревоги они не ходят в бомбоубежище.

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57-летний экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признался, что очень переживает за свою маленькую дочь, которая вместе с матерью живет в Киеве. Об этом он рассказал в интервью Гордону.

"Моя младшая дочь Жасминка, она живет в Киеве, в многоэтажке. Я слышал, что когда воздушная тревога, – к сожалению, она и ее мать, как и большинство украинцев, не ходят в бомбоубежище. Они привыкли. Я очень переживаю и волнуюсь по этому поводу", – сказал он на украинском языке.

Матерью девочки является депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько. Впервые о ребенке она рассказала 1 июня 2023 года. Поздравив украинцев с Днем защиты детей, она отметила, что в военное время очень непросто родить и воспитывать нового человека. По ее словам, она не могла представить появление первенца в такое сложное время.

"Мой ребенок — это моя любовь", — отметила она.

Ясько в посте особое внимание обратила внимание на то, что воспитывает ребенка сама. Она не указала, что отец именно Саакашвили. По ее словам, можно догадаться, что речь идет о политике, который сейчас находится за решеткой в Грузии.

"Для отца наш ребенок – это его украинские корни и украинские продолжения, о которых он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины", – говорится в сообщении. В 2021-м году она показывала фото с Михеилом, а об их романе рассказал сам политик.

Михеил Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года накануне местных выборов, где его арестовали. С сентября того же года он находится в заключении. Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила политсилу "Единое национальное движение" и ее лидера Саакашвили в войне 2008 года. Последний в знак протеста объявлял несколько раз голодовку. Он настаивал на том, что его арестовали по политическим обвинениям.

Ранее Фокус писал, что Михеил Саакашвили рассказал о 19-летнем сыне Николозе.