"Наши моменты дома": "слуга" Ясько в честь своего дня рождения поделилась снимками с Саакашвили

Парламентарий пожелала на свое 31-летие, чтобы "ужасная ситуация" побыстрее изменилась и у них с возлюбленным получилось вернуться к совместному быту.

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько в честь своего 31-го дня рождения поделилась на своей странице в Facebook серией снимков со своим возлюбленным Михеилом Саакашвили, который находится в тюрьме в Грузии.

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В публикации парламентарий написала, что хотела бы, чтобы обстоятельства были другими и у них получилось праздновать этот день рождения вместе.

"И чтобы было тепло, радостно, интересно и гармонично — как всегда, когда мы вместе", — отметила Елизавета Ясько.

Также нардеп сообщила, что верит в то, что "эта ужасная ситуация скоро изменится" и "моменты дома вместе" вновь станут частью их быта.

"Я бы очень хотела это в день рождения!" — написала "слуга".

[ + – ] Саакашвили и Ясько [ + – ] Саакашвили и Ясько [ + – ] Саакашвили и Ясько [ + – ] Саакашвили и Ясько [ + – ] Саакашвили и Ясько [ + – ] Саакашвили [ + – ] Саакашвили и Ясько [ + – ] Саакашвили и Ясько [ + – ] Саакашвили и Ясько

Напомним, Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик вернулся в родную страну накануне местных выборов, в которых участвовала его партия. В стране его заочно осудили по двум уголовным делам — на три и шесть лет лишения свободы. Саакашвили отправили в тюрьму города Рустави, где тот объявил о начале голодовки. 14 октября в центре Тбилиси собрался масштабный митинг в поддержку осужденного политика, в котором приняли участие, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек.

В день задержания Саакашвили "слуга" Ясько опубликовала ролик, в котором они с политиком объявили, что состоят в романтических отношениях. Сандра Рулофс, официальная жена политика, заявила, что для нее это видео стало неожиданным и неприемлемым. Позже сам Саакашвили сообщил, что он давно завершил все предыдущие отношения, заявил, что у них с Ясько "большая история любви" и призвал всех уважать приватность его супруги.

В отдельном материале Фокус детальнее рассказывал об истории отношений Саакашвили с Рулофс и Ясько.