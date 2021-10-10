"Объединили наши судьбы": Саакашвили из тюрьмы рассказал об отношениях с Лизой Ясько

Политик попросил уважать его частную жизнь, а также приватность его первой супруги Сандры Рулофс.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили расставил точки над "і" в вопросе, касающемся его личной жизни и отношений с депутатом Верховной Рады Украины Елизаветой Ясько. Все подробности политик написал на своей странице в Facebook.

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"Для тех, кто интересуется личной жизнью. Сейчас я веду гораздо более масштабную борьбу, чем моя личная жизнь. Впрочем, поскольку звучит вопрос об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным", – говорится в публикации Михеила Саакашвили.

[ + – ] Михеил Саакашвили написал, что они с Лизой Ясько вместе уже много месяцев Фото: Facebook/Mikheil Saakashvili

Саакашвили попросил уважать их с Елизаветой Ясько частную жизнь, а также приватность его первой жены Сандры Рулофс, к которой относится "с глубокой привязанностью, уважением" и благодарен ей за "невероятную совместную жизнь".

Саакашвили добавил, что сосредоточен на борьбе и продолжает голодовку, поскольку относится ко всему очень серьезно и намерен идти до конца. Свой пост политик дополнил совместным снимком с новой возлюбленной.

[ + – ] Лиза Ясько и Михеил Саакашвили Фото: Facebook/Mikheil Saakashvili

В свою очередь украинский нардеп Лиза Ясько опубликовала точно такую же фотографию, подписав ее:

"Я прошу уважать наше право на частную жизнь. Сейчас главная борьба — это освобождение и свобода Михаила Саакашвили!".

Что касается бывшей первой леди Грузии Сандры Рулофс, то она пока что больше никак не комментировала новое заявление Михеила Саакашвили. 6 октября первая супруга политика написала, что как и для все остальных, видео с признанием ее мужа об отношениях с украинским депутатом было для нее неожиданным, а форма – неприемлемой. При этом Сандра подчеркнула, что как гражданка Грузии считает арест Саакашвили нарушением закона, и присоединилась к требованию его освобождения.

Напомним, что Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября накануне местных выборов. В страну он попал, воспользовавшись паспортом жены. Сейчас глава исполкома комитета Национального совета реформ Украины находится в колонии города Рустави, где объявил голодовку и уже похудел на 12 кг.