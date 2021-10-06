Две любви Михеила Саакашвили: Сандра Рулофс и Лиза Ясько

Михеил Саакашвили пошел ва-банк, вернувшись в Грузию под угрозой ареста — и якобы пересек границу под фамилией жены... и кажется, речь не о Сандре Рулофс! Новости об изменениях в личной жизни грузинско-украинского политика вызвали не меньше интереса, чем перипетии с выборами.

Украинский депутат Лиза Ясько навещает Михеила Саакашвили в грузинской тюрьме, а в это время Сандра Рулофс, мать двоих сыновей экс-президента Грузии, разводит руками в Фейсбуке.

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"Видео неожиданно, форма неприемлема": Сандра Рулофс и Лиза Ясько

О новом романе Михеила Саакашвили и его намерениях связать свою судьбу с украинкой Лизой Ясько его супруга Сандра Рулофс узнала, как и все остальные, после публикации видеопризнаний влюбленной пары в интернете: "Мы вместе, мы любим друг друга". При этом еще 19 сентября жена Михеила Саакашвили выкладывала фото с отдыха в Греции, где позировала вместе с сыном Николозом и супругом.

Фото: Sandra Roelofs/Facebook

6 октября жена политика, наконец, прокомментировала скандальную запись.

"Много растерянных друзей и товарищей спрашивают меня о личной жизни. Я не скрываю, что содержание видео, опубликованного в пятницу вечером, для меня неожиданно, а форма совершенно неприемлема. Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы станем победителями этой битвы", – написала Сандра Рулофс, добавив, что ее супруг – политзаключенный, и она, как гражданка Грузии, присоединяется к требованиям его освобождения.

[ + – ] Жена Михеила Саакашвили призналась, что новый роман мужа стал для нее неожиданностью Фото: Sandra Roelofs/Facebook

Итак, бывший президент Грузии и глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили нелегально вернулся на родину накануне муниципальных выборов, был арестован местными правоохранителями, и теперь ему грозит минимум шесть лет по статье о злоупотреблении служебными полномочиями. Однако задержание политика – не единственное, о чем сейчас пишут и говорят. Не менее актуальной темой стала личная жизнь Саакашвили, у которого, как все были уверены, есть законная жена с гражданством Украины, Грузии и Нидерландов, а в Украине появилась новая возлюбленная — депутат Верховной Рады.

Фокус собрал все, что известно о бывшей первой леди Грузии Сандре Рулофс и ее молодой сопернице Лизе Ясько.

[ + – ] Лиза Ясько, новая любовь Михеила Саакашвили, на 24 года его моложе Фото: Соцсети

[ + – ] Михеил Саакашвили и Сандра Рулофс познакомились в 1993 году Фото: Соцсети

Кто такая Сандра Рулофс, жена Михеила Саакашвили

О первой жене Михеила Саакашвили известно не особенно много. Сандра Элизабет Рулофс – фламандка, родилась 23 декабря 1968 года в городе Тернезен в Нидерландах и имеет гражданство этой страны. Ее отец торговал недвижимостью, а мать была домохозяйкой.

Окончив школу, Сандра Рулофс стала студенткой института иностранных языков в Брюсселе, освоив специальность переводчика. Она — настоящий полиглот, владеет нидерландским, грузинским, мегрельским, русским, английским, французским, немецким и украинским языками.

Получив диплом в Брюсселе, Сандра поступила в Международный институт прав человека в Страсбурге, параллельно преподавая там же. Впервые в Грузию попала, еще будучи студенткой, когда сотрудничала с Красным крестом. Девушка отправилась в эту страну с гуманитарной миссией, не подозревая, что она станет ее вторым домом.

[ + – ] Сандра Рулофс: фламандка, которая стала грузинкой

Знакомство с Саакашвили и жизнь в Грузии

В 1993 году в университетском кафе в Страсбурге Сандра Рулофс познакомилась с Михеилом Саакашвили. Природное обаяние и чувство юмора помогли мужчине завоевать сердце девушки. О серьезности чувств говорил тот факт, что она планировала рабочую поездку в Сомали, но ради Михеила изменила свои планы и улетела с ним в Нью-Йорк, где пара вскоре поженилась. Сандра стала преподавать в Колумбийском университете и работала в нидерландской правозащитной организации.

[ + – ] Сандра Рулофс и Михеил Саакашвили, Нью-Йорк, 1993 год Фото: Sandra Roelofs/Facebook

Через три года семья переезжает в Грузию. Сандра начинает преподавать при Тбилисском государственном университете, а также присоединяется к комитету Красного Креста, став ответственной за связи с общественностью. Кроме того Сандра Рулофс стала консулом Королевства Нидерланды в Грузии.

За годы брака у пары родились двое сыновей. Эдуард появился на свет в 1995 году, а через 10 лет семья пополнилась еще одним наследником, которого назвали Николозом. Крестным мальчика в 2006 году стал президент Украины Виктор Ющенко.

Сандру Рулофс в Грузии называли "голландская роза"

Когда Михеил Саакашвили решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, Сандра всячески поддерживала супруга, за что получила от грузин уважение и признание. В Грузии ее даже прозвали "голландская роза". Особенно покорило граждан то, что она выучила мегрельский язык и душевно пела песни на грузинском. Чтобы показать любовь к этой стране, Сандра даже заказала подвеску, которая в точности повторяла очертания карты государства. В 2008 году Сандра Рулофс получила гражданство Грузии.

Авторитет и обаяние жены в значительной мере помогли Михеилу одержать победу на выборах в 2004 году, и Сандра Рулофс уверенно вступила в обязанности первой леди, сопровождая мужа на мероприятиях и в заграничных поездках. И многие вспоминали тогда известную житейскую мудрость: "За спиной каждого успешного мужчины стоит умная женщина".

[ + – ] Михаил Саакашвили и Сандра Рулофс Фото: Sandra Roelofs/Facebook

Сандра Рулофс в статусе первой леди Грузии активно занималась вопросами медицины, стала во главе Координационного комитета, курировавшего проекты по борьбе с малярией, туберкулезом, СПИДом. Чтобы быть ближе к народу, Сандра некоторое время даже работала медсестрой в родильном отделении. С ее подачи в стране больше внимания стали уделять диагностике рака груди и шейки матки.

О своем опыте жены президента Сандра Рулофс затем расскажет в автобиографической книге "Первая леди Грузии. Рассказ идеалистки", опубликованной в 2005 году. В 2015-м вышел фильм нидерландского режиссера Инеки Смитс "Быть с президентом", основой которой стала личная жизнь Сандры Рулофс, ее рассказы о семье, карьере и общественной деятельности.

[ + – ] Сандра сопровождала супруга во многих зарубежных поездках

Когда Саакашвили ушел с поста президента, Сандра Рулофс отправилась с ним в Украину, где получила гражданство, однако в 2016-м возвратилась в Грузию и попробовала стать депутатом. Не одержав победы, она снова вернулась к вопросам медицины. В 2019 году она претендовала на пост мэра города Зугдиди от партии "Единое национальное движение", однако проиграла Георгию Шенгелии, набрав 42% против 54% у своего оппонента.

Сейчас Сандра Рулофс вместе с сыном Николозом живет между Грузией и Нидерландами, а ее старший сын переехал в США, где учится и создал семью с американкой: в 2018 году он женился на Адине Мельвус-Петрус, с которой познакомился в колледже Свартмор в Пенсильвании.

[ + – ] Старший сын Саакашвили Эдуард с семьей Фото: Facebook/Mikheil Saakashvili

Сейчас супруга Михеила Саакашвили курирует работу своего благотворительного фонда SOCO, помогающего семьям и категориям населения с низким доходом, а также продолжает поддерживать опального политика. Так, 1 октября, после его задержания правоохранителями, Сандра Рулофс написала в Facebook:

"Он сдержал свое обещание! Приехал благополучно, прошел всю страну, чтобы узнать, что делать со всем этим, наглядно показал истинное лицо правительства и системы. Завтра вы оцените его героическое и гениальное поведение — на каждом референдуме!! Миша победитель!".

[ + – ] Супруга Саакашвии поддержала его решение вернуться в Грузию и назвала победителем Фото: Sandra Roelofs/Facebook

На тот момент женщина еще не знала, какой сюрприз подготовил ей супруг.

Лиза Ясько: новая любовь Михеила Саакашвили

О 30-летней Лизе Ясько, народном депутате партии "Слуга народа", активно заговорили после того, как 1 октября она записала видео вместе с Михеилом Саакашвили. Пара рассказала о том, что у них роман и планы на новую жизнь. Белокурого парламентария уже называют "новой женой Саакашвили"

[ + – ] Михеил Саакашвили и Лиза Ясько: признание о взаимной любви и поддержке было опубликовано уже после ареста в Грузии

Лиза Ясько – киевлянка, родилась 17 октября 1990 года (она на 24 года моложе Саакашвили). Окончив КНУ им. Тараса Шевченко, девушка получила степень магистра и бакалавра политологии. Затем она отправилась в Оксфорд, где училась в Школе государственного управления Блаватника (Blavatnik School of Government, University of Oxford) и была президентом украинского общества вуза. В 2013-2014 годах Ясько успела поучиться в МГУ им. Ломоносова в Москве, куда попала по программе обмена между вузами.

В Верховной Раде Ясько возглавляет подкомитет по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений и является членом постоянной делегации Украины в ПАСЕ, которую сначала возглавила 17 сентября 2019 года вместо покинувшего этот пост Богдана Яременко, а 11 января 2021 года уступила должность Марии Мезенцевой.

[ + – ] Михеил Саакашвили и Лиза Ясько Фото: Главком

Еще до официального объявления о романе Саакашвили появлялся вместе с Лизой Ясько на публике. Например, как пишет "Главком", в сентябре пара вместе была во Львове, где встретилась с мэром Андреем Садовым, а летом их сфотографировали в доме политика.

[ + – ] Лиза Ясько, Андрей Садовый и Михеил Саакашвили Фото: Главком

Когда стало известно о задержании Саакашвили, который попал в Грузию, воспользовавшись паспортом жены, украинский народный депутат Ясько 5 октября отправилась в Рустави, чтобы поддержать его. Ее заметили у здания городской тюрьмы, где сейчас находится экс-глава государства. Позже в соцсети Лиза Ясько сообщила о том, что гордится третьим президентом Грузии, который "незаконно арестован", и его духом.

"Это совершенно недопустимо. Он — политический заключенный, гражданин Украины, в стране, где, к сожалению, нет справедливой судебной системы! И он протестует против беззакония голоданием! И сейчас нужны действия по грузинским народом и международным сообществом. Грузинский народ должен встать на защиту своего Президента. Это большая борьба за будущее Грузии! Миша Саакашвили — политический узник, и мы все должны сделать так, чтобы он вышел на свободу! Михеил — Человек с большим сердцем и большим умением делать изменения, реформы в Грузии и Украине! И он должен быть на свободе!".

[ + – ] Елизавета Ясько заявила, что гордится Михеилом Саакашвили Фото: Ліза Ясько/Facebook

"Ничего, что у него жена, дети?" Как интернет отреагировал на роман Саакашвили и Лизы Ясько

"Похоже, что Михаил Саакашвили не предупредил жену, что решил жениться во второй раз, однако Сандра Рулофс продолжает вести себя как леди", — пишет грузинская пресса. Всячески поддержали супругу Саакашвили и в комментариях в соцсетях. А вот Лизе Ясько довелось прочитать в свой адрес не очень-то нелестные отзывы. Так, нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цицнадзе поинтересовалась у Ясько, развелся ли Саакашвили. В ответ та возмутилась, что подобные вопросы интересуют кого-то в сложившейся ситуации.

[ + – ] Народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе затронула этическую сторону отношений Фото: Скриншот

"Это же святое – любовника вызволить", "Ооо… Если не ошибаюсь, она депутат нашей ВР? Пусть занимается своими прямыми обязанностями, потому что в стране бардак! И в этом тоже ее вина, потому что она в монобольшинстве, которое причастно к этому хаосу, а не по Грузии гуляет", "Лиза, а с его женой уже знакомы? Потому что в изолятор пускают только близких членов семьи", "Ничего, что у него жена, дети?", "Даже не знаю, кому больше посочувствовать в этом треугольнике)", – пишут в комментариях под видео с признанием Ясько и Саакашвили.

Третья женщина: Саломе Зурабишвили

Развелись ли уже официально Сандра Рулофс и Михеил Саакашвили, не известно. В грузинских соцсетях "сведущие люди" сообщают, что якобы развод оформили еще год назад. Сам политик, раскрывая подробности своего тайного прибытия в Грузию, рассказал, что "приехал под фамилией жены" — но под какой именно фамилией, не уточнил.

Пока две любимые женщины Михеила Саакашвили борются за своего мужчину, его судьба зависит от третьей дамы. Но президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не готова помиловать Саакашвили — на которого на родине заведены несколько уголовных дел.

Напомним, среди прочего Саакашвили вменяют, что он с единомышленниками рассматривал сценарий убийства нескольких оппозиционных лидеров в Тбилиси. Политика задержали на съемной квартире во время застолья. Уже из места временного заключения экс-глава Грузии написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Судебный процесс над Михеилом Саакашвили начнется 10 ноября.