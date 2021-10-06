Дві любові Міхеіла Саакашвілі: Сандра Рулофс і Ліза Ясько

Міхеіл Саакашвілі пішов ва-банк, повернувшись до Грузії під загрозою арешту — і нібито перетнув кордон під прізвищем дружини ... і здається, мова не про Сандру Рулофс! Новини про зміни в особистому житті грузинсько-українського політика викликали не менш інтересу, ніж перипетії з виборами.

Українська депутатка Ліза Ясько відвідує Міхеіла Саакашвілі в грузинській в'язниці, а в цей час Сандра Рулофс, мати двох синів експрезидента Грузії, розводить руками у Фейсбуці.

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"Відео несподіване, форма неприйнятна": Сандра Рулофс і Ліза Ясько

Про новий роман Міхеіла Саакашвілі і його наміри пов'язати свою долю з українкою Лізою Ясько його дружина Сандра Рулофс дізналася, як і всі інші, після публікації відеозізнання закоханої пари в інтернеті: "Ми разом, ми любимо одне одного". При цьому ще 19 вересня дружина Міхеіла Саакашвілі викладала фото з відпочинку в Греції, де позувала разом із сином Ніколозом і чоловіком.

Фото: Sandra Roelofs/Facebook

6 жовтня дружина політика нарешті прокоментувала скандальний запис.

"Багато розгублених друзів і товаришів запитують мене про особисте життя. Я не приховую, що зміст відео, опублікованого в п'ятницю ввечері, для мене несподіваний, а форма є абсолютно неприйнятною. Незважаючи на особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми станемо переможцями цієї битви", — написала Сандра Рулофс, додавши, що її чоловік — політв'язень, і вона як громадянка Грузії приєднується до вимог його звільнення.

[ + – ] Дружина Міхеіла Саакашвілі зізналася, що новий роман чоловіка став для неї несподіванкою Фото: Sandra Roelofs/Facebook

Отже, колишній президент Грузії і глава виконкому Нацради реформ України Міхеіл Саакашвілі нелегально повернувся на батьківщину напередодні муніципальних виборів, був заарештований місцевими правоохоронцями, і тепер йому загрожує мінімум шість років за статтею про зловживання службовими повноваженнями. Однак, затримання політика — не єдине, про що зараз пишуть і говорять. Не менш актуальною темою стало особисте життя Саакашвілі, у якого, як всі були впевнені, є законна дружина з громадянством України, Грузії і Нідерландів, а в Україні з'явилася нова кохана — депутатка Верховної Ради.

Фокус зібрав усе, що відомо про колишню першу леді Грузії Сандру Рулофс та її молоду суперницю Лізу Ясько.

[ + – ] Ліза Ясько, нова любов Міхеіла Саакашвілі, на 24 роки молодша Фото: Соцсети

[ + – ] Міхеіл Саакашвілі і Сандра Рулофс познайомилися в 1993 році Фото: Соцсети

Хто така Сандра Рулофс, дружина Міхеіла Саакашвілі

Про першу дружину Міхеіла Саакашвілі відомо не дуже багато. Сандра Елізабет Рулофс — фламандка, народилася 23 грудня 1968 року в місті Тернезен у Нідерландах і має громадянство цієї країни. Її батько торгував нерухомістю, а мати була домогосподаркою.

Закінчивши школу, Сандра Рулофс стала студенткою інституту іноземних мов у Брюсселі, освоївши спеціальність перекладача. Вона — справжній поліглот, володіє нідерландською, грузинською, мегрельською, російською, англійською, французькою, німецькою та українською мовами.

Отримавши диплом у Брюсселі, Сандра вступила до Міжнародного інституту прав людини в Страсбурзі, паралельно викладаючи там же. Уперше в Грузію потрапила, ще будучи студенткою, коли співпрацювала з Червоним хрестом. Дівчина відправилася в цю країну з гуманітарною місією, не підозрюючи, що вона стане її другою домівкою.

[ + – ] Сандра Рулофс: фламандка, яка стала грузинкою

Знайомство із Саакашвілі і життя в Грузії

У 1993 році в університетському кафе в Страсбурзі Сандра Рулофс познайомилася з Міхеілом Саакашвілі. Природна чарівність і почуття гумору допомогли чоловікові завоювати серце дівчини. Про серйозність почуттів говорив той факт, що вона планувала робочу поїздку в Сомалі, але заради Міхеіла змінила свої плани і полетіла з ним у Нью-Йорк, де пара незабаром одружилася. Сандра стала викладати в Колумбійському університеті і працювала в нідерландській правозахисній організації.

[ + – ] Сандра Рулофс і Міхеіл Саакашвілі, Нью-Йорк, 1993 год Фото: Sandra Roelofs/Facebook

Через три роки сім'я переїжджає до Грузії. Сандра починає викладати при Тбіліському державному університеті, а також приєднується до комітету Червоного Хреста, ставши відповідальною за зв'язки з громадськістю. Крім того, Сандра Рулофс стала консулом Королівства Нідерланди в Грузії.

За роки шлюбу в пари народилися двоє синів. Едуард з'явився на світ у 1995 році, а через 10 років родина поповнилася ще одним спадкоємцем, якого назвали Ніколозом. Хрещеним хлопчика у 2006 році став президент України Віктор Ющенко.

Сандру Рулофс у Грузії називали "голландською трояндою"

Коли Міхеіл Саакашвілі вирішив висунути свою кандидатуру на пост президента, Сандра всіляко підтримувала чоловіка, за що отримала від грузин повагу і визнання. У Грузії її навіть прозвали "голландською трояндою". Особливо підкорило громадян те, що вона вивчила мегрельську мову і душевно співала пісні грузинською. Щоб показати любов до цієї країни, Сандра навіть замовила підвіску, яка в точності повторювала обриси карти держави. У 2008 році Сандра Рулофс отримала громадянство Грузії.

Авторитет і чарівність дружини значною мірою допомогли Міхеілу здобути перемогу на виборах у 2004 році, і Сандра Рулофс впевнено вступила в обов'язки першої леді, супроводжуючи чоловіка на заходах і в закордонних поїздках. І багато хто згадував тоді відому життєву мудрість: "За спиною кожного успішного чоловіка стоїть розумна жінка".

[ + – ] Міхеіл Саакашвілі та Сандра Рулофс Фото: Sandra Roelofs/Facebook

Сандра Рулофс у статусі першої леді Грузії активно займалася питаннями медицини, стала на чолі Координаційного комітету, який курирував проєкти в боротьбі з малярією, туберкульозом, СНІДом. Щоб бути ближчою до народу, Сандра деякий час навіть працювала медсестрою в пологовому відділенні. З її подачі в країні більше уваги стали приділяти діагностиці раку грудей і шийки матки.

Про свій досвід дружини президента Сандра Рулофс потім розповість в автобіографічній книзі "Перша леді Грузії. Розповідь ідеалістки", опублікованій у 2005 році. У 2015-му вийшов фільм нідерландського режисера Інеко Смітс "Бути з президентом", основою якої стало особисте життя Сандри Рулофс, її розповіді про сім'ю, кар'єру і громадську діяльність.

[ + – ] Сандра супроводжувала чоловіка в багатьох закордонних поїздках

Коли Саакашвілі пішов з поста президента, Сандра Рулофс вирушила з ним до України, де отримала громадянство, проте у 2016-му повернулася до Грузії і спробувала стати депутатом. Не здобувши перемоги, вона знову повернулася до питань медицини. У 2019 вона претендувала на пост мера міста Зугдіді від партії "Єдиний національний рух", проте програла Георгію Шенгелії, набравши 42% проти 54% у свого опонента.

Наразі Сандра Рулофс разом із сином Ніколозом живе між Грузією і Нідерландами, а її старший син переїхав до США, де вчиться і створив сім'ю з американкою: у 2018 році він одружився з Адіною Мельвус-Петрус, з якою познайомився в коледжі Свартмор у Пенсильванії.

[ + – ] Старший син Саакашвілі Едуард із сім'єю Фото: Facebook/Mikheil Saakashvili

Зараз дружина Міхеіла Саакашвілі займається роботою свого благодійного фонду SOCO, що допомагає сім'ям та категоріям населення з низьким доходом, а також продовжує підтримувати опального політика. Так, 1 жовтня, після його затримання правоохоронцями, Сандра Рулофс написала у Facebook:

"Він дотримався своєї обіцянки! Приїхав благополучно, пройшов усю країну, щоб дізнатися, що робити з усім цим, наочно показав справжнє обличчя уряду і системи. Завтра ви оціните його героїчну і геніальну поведінку — на кожному референдумі!! Міша переможець!".

[ + – ] Дружина Саакашвілі підтримала його рішення повернутися в Грузію і назвала переможцем Фото: Sandra Roelofs/Facebook

На той момент жінка ще не знала, який сюрприз підготував для неї чоловік.

Ліза Ясько: нова любов Міхеіла Саакашвілі

Про 30-річну Лізу Ясько, народну депутатку партії "Слуга народу", активно заговорили після того, як 1 жовтня вона записала відео разом з Міхеілом Саакашвілі. Пара розповіла про те, що в них роман і плани на нове життя. Білявого парламентарія вже називають "новою дружиною Саакашвілі"

[ + – ] Міхеіл Саакашвілі та Ліза Ясько: зізнання про взаємну любов і підтримку було опубліковано вже після арешту в Грузії

Ліза Ясько — киянка, народилася 17 жовтня 1990 року (вона на 24 роки молодша за Саакашвілі). Закінчивши КНУ ім. Тараса Шевченка, дівчина отримала ступінь магістра і бакалавра політології. Потім вона відправилася в Оксфорд, де навчалася в Школі державного управління Блаватніка (Blavatnik School of Government, University of Oxford) і була президенткою українського суспільства ВНЗ. У 2013-2014 роках Ясько встигла повчитися в МДУ ім. Ломоносова в Москві, куди потрапила за програмою обміну між ВНЗ.

У Верховній Раді Ясько очолює підкомітет з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх і багатосторонніх відносин і є членкинею постійної делегації України в ПАРЄ, яку спочатку очолила 17 вересня 2019 року замість Богдана Яременка, який покинув цей пост, а 11 січня 2021 року поступилася посадою Марії Мезенцевій.

[ + – ] Міхеіл Саакашвілі та Ліза Ясько Фото: Главком

Ще до офіційного оголошення про роман Саакашвілі з'являвся разом з Лізою Ясько на публіці. Наприклад, як пише "Главком", у вересні пара разом була у Львові, де зустрілася з мером Андрієм Садовим, а влітку їх сфотографували в будинку політика.

[ + – ] Ліза Ясько, Андрій Садовий та Міхеіл Саакашвілі Фото: Главком

Коли стало відомо про затримання Саакашвілі, який потрапив до Грузії, скориставшись паспортом дружини, українська народна депутатка Ясько 5 жовтня вирушила в Руставі, щоб підтримати його. Її помітили біля будівлі міської в'язниці, де зараз перебуває ексглава держави. Пізніше в соцмережі Ліза Ясько повідомила про те, що пишається третім президентом Грузії, який "незаконно заарештований", та його духом.

"Це абсолютно неприпустимо. Він — політичний в'язень, громадянин України, в країні де, на жаль, немає справедливої судової системи! І він протестує проти незаконня голодуванням! І Зараз потрібні дії за грузинським народом та міжнародною спільнотою. Грузинський народ має стати на захист свого Президента. Це велика боротьба за майбутнє Грузії! Міша Саакашвілі — політичний в'язень, і ми всі повинні зробити так, щоб він вийшов на свободу! Міхеіл — Людина з великим серцем і великим вмінням робити зміни, реформи в Грузії та Україні! І він повинен бути на волі!".

[ + – ] Єлизавета Ясько заявила, що пишається Міхеілом Саакашвілі Фото: Ліза Ясько/Facebook

"Нічого, що в нього дружина, діти?" Як інтернет відреагував на роман Саакашвілі та Лізи Ясько

"Схоже, що Міхеіл Саакашвілі не попередив дружину, що вирішив одружитися вдруге, однак, Сандра Рулофс продовжує поводити себе як леді", — пише грузинська преса. Всіляко підтримали дружину Саакашвілі і в коментарях у соцмережах. А ось Лізі Ясько довелося прочитати на свою адресу не дуже-то невтішні відгуки. Так, нардепка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе поцікавилася в Ясько, чи розлучився Саакашвілі. У відповідь та обурилася, що подібні запитання цікавлять когось у ситуації, що склалася.

[ + – ] Народна депутатка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе торкнулася етичної сторони відносин Фото: Скриншот

"Це ж святе — коханця визволити", "Ооо … Якщо не помиляюся, вона депутат нашої ВР? Хай займається своїми прямими обов'язками, тому що в країні бардак! І в цьому теж її вина, тому що вона в монобільшості, яка причетна до цього хаосу, а не по Грузіях гуляє", "Лізо, а з його дружиною вже знайомі? Тому що в ізолятор пускають тільки близьких членів сім'ї", "Нічого, що в нього дружина, діти?", "Навіть не знаю, кому більше поспівчувати в цьому трикутнику)", — пишуть у коментарях під відео із зізнанням Ясько і Саакашвілі.

Третя жінка: Саломе Зурабішвілі

Чи розлучилися вже офіційно Сандра Рулофс та Міхеіл Саакашвілі, не відомо. У грузинських соцмережах "обізнані люди" повідомляють, що нібито розлучення оформили ще рік тому. Сам політик, розкриваючи подробиці свого таємного прибуття в Грузію, розповів, що "приїхав під прізвищем дружини" — але під яким саме прізвищем, не уточнив.

Поки дві улюблені жінки Міхеіла Саакашвілі борються за свого чоловіка, його доля залежить від третьої дами. Але президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не готова помилувати Саакашвілі — на якого на батьківщині заведені кілька кримінальних справ.

Нагадаємо, серед іншого Саакашвілі звинувачують, що він з однодумцями розглядав сценарій вбивства кількох опозиційних лідерів у Тбілісі. Політика затримали на орендованій квартирі під час застілля. Уже з місця тимчасового ув'язнення ексглава Грузії написав листа українському президенту Володимиру Зеленському.

Судовий процес над Міхеілом Саакашвілі розпочнеться 10 листопада.