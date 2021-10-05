Приїхав під прізвищем дружини: Саакашвілі розповів, як він потрапив до Грузії

Кордон політик перетинав у масці, пославшись на "небезпечний варіант коронавірусу дельта-сигма".

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі розповів, як йому вдалося потрапити в Грузію, незважаючи на те, що він там у розшуку. Він сказав, що використовував паспорт з прізвищем дружини, повідомив телеграм-канал "Sputnik Грузія".

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Він також додав, що на прикордонному контролі не знімав маски, пославшись на "небезпечний варіант коронавірусу дельта-сигма".

"Ось і весь секрет мого непомітного проникнення на батьківщину", — зізнався Саакашвілі.

Він також сказав, що в ніч прильоту патрульний поліцейський оштрафував його за спущену на підборіддя маску. При цьому правоохоронець його не впізнав.

Зазначимо, що Саакашвілі до цього свого приїзду не був у Грузії чотири роки.

Грузинські ЗМІ раніше повідомляли, що Саакашвілі нелегально приїхав до Грузії в трейлері, на якому возять зелень (петрушку, кріп, кінзу). При цьому він майже всю дорогу сидів у вентиляційній кабіні машини. Влада Грузії та України не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, заарештований експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі разом з групою соратників "розглядали сценарій вбивства кількох лідерів опозиції в Тбілісі". Про це прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі сказав 3 жовтня в ефірі телекомпанії "Імеді".

Фокус повідомляв, що в Грузії 1 жовтня затримали Саакашвілі, який нелегально прибув у країну.