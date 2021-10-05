Приехал под фамилией жены: Саакашвили рассказал, как он попал в Грузию

Границу политик пересекал в маске, сославшись на "опасный вариант коронавируса дельта-сигма".

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, как ему удалось попасть в Грузию, несмотря на то, что он находится в тпм розыске. Он сказал, что использовал паспорт с фамилией жены, сообщил телеграм-канал "Sputnik Грузия".

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Он также добавил, что при пограничном контроле не снимал маску, сославшись на "опасный вариант коронавируса дельта-сигма".

"Вот и весь секрет моего незаметного проникновения на родину", – признался Саакашвили.

Он также сказал, что в ночь прилета патрульный полицейский оштрафовал его за спущенную на подбородок маску. При этом правоохранитель его не узнал.

Отметим, что Саакашвили до этого своего приезда не был в Грузии четыре года.

Грузинские СМИ ранее сообщали, что Саакашвили нелегально приехал в Грузию в трейлере, на котором возят зелень (петрушку, укроп, кинзу). При этом он почти всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины. Власти Грузии и Украины не комментировали эту информацию.

Напомним, арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вместе с группой соратников "рассматривали сценарий убийства нескольких лидеров оппозиции в Тбилиси". Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили сказал 3 октября в эфире телекомпании "Имеди".

Фокус сообщал, что в Грузии 1 октября задержали Саакашвили, который нелегально прибыл в страну.