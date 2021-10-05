Приехал под фамилией жены: Саакашвили рассказал, как он попал в Грузию
Границу политик пересекал в маске, сославшись на "опасный вариант коронавируса дельта-сигма".
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, как ему удалось попасть в Грузию, несмотря на то, что он находится в тпм розыске. Он сказал, что использовал паспорт с фамилией жены, сообщил телеграм-канал "Sputnik Грузия".
Он также добавил, что при пограничном контроле не снимал маску, сославшись на "опасный вариант коронавируса дельта-сигма".
"Вот и весь секрет моего незаметного проникновения на родину", – признался Саакашвили.
Он также сказал, что в ночь прилета патрульный полицейский оштрафовал его за спущенную на подбородок маску. При этом правоохранитель его не узнал.
Отметим, что Саакашвили до этого своего приезда не был в Грузии четыре года.
Грузинские СМИ ранее сообщали, что Саакашвили нелегально приехал в Грузию в трейлере, на котором возят зелень (петрушку, укроп, кинзу). При этом он почти всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины. Власти Грузии и Украины не комментировали эту информацию.
Напомним, арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вместе с группой соратников "рассматривали сценарий убийства нескольких лидеров оппозиции в Тбилиси". Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили сказал 3 октября в эфире телекомпании "Имеди".
Фокус сообщал, что в Грузии 1 октября задержали Саакашвили, который нелегально прибыл в страну.