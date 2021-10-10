"Об'єднали наші долі": Саакашвілі з в'язниці розповів про стосунки з Лізою Ясько

Політик попросив поважати його приватне життя, а також приватність його першої дружини Сандри Рулофс.

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі розставив крапки над "і" в питанні, що стосується його особистого життя і стосунків з депутатом Верховної Ради України Єлизаветою Ясько. Всі подробиці політик написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Для тих, хто цікавиться особистим життям. Зараз я веду набагато масштабнішу боротьбу, ніж моє особисте життя. Втім, оскільки можна почути запитання про це, я хочу заявити, що всі мої попередні стосунки завершені. І вже багато місяців тому я і Ліза Ясько об'єднали наші долі. Ми давно живемо разом, як сім'я з повноправних партнерів. Це велика історія кохання, і я відчуваю себе благословенним", – йдеться в публікації Міхеїла Саакашвілі.

[ + – ] Міхеїл Саакашвілі написав, що вони з Лізою Ясько разом вже багато місяців Фото: Facebook/Mikheil Saakashvili

Саакашвілі попросив поважати їх з Єлизаветою Ясько приватне життя, а також приватність його першої дружини Сандри Рулофс, до якої ставиться "з глибокою прихильністю, повагою" і вдячний їй за "неймовірне спільне життя".

Саакашвілі додав, що зосереджений на боротьбі і продовжує голодування, оскільки ставиться до всього дуже серйозно і має намір йти до кінця. Свій пост політик доповнив спільним знімком з новою коханою.

[ + – ] Ліза Ясько і Міхеїл Саакашвілі Фото: Facebook/Mikheil Saakashvili

Натомість український нардеп Ліза Ясько опублікувала точно таку ж фотографію, підписавши її:

"Я прошу поважати наше право на приватне життя. Зараз головна боротьба – це звільнення та свобода Михайла Саакашвілі!".

Що стосується колишньої першої леді Грузії Сандри Рулофс, то вона поки що більше ніяк не коментувала нову заяву Міхеїла Саакашвілі. 6 жовтня перша дружина політика написала, що як і для всіх інших, відео з зізнанням її чоловіка про стосунки з українським депутатом було для неї несподіваним, а форма – неприйнятною. При цьому Сандра підкреслила, що як громадянка Грузії вважає арешт Саакашвілі порушенням закону, і приєдналася до вимоги його звільнення.

Нагадаємо, що Саакашвілі був затриманий в Грузії 1 жовтня напередодні місцевих виборів. В країну він потрапив, скориставшись паспортом дружини. Зараз глава виконкому комітету Національної ради реформ України перебуває в колонії міста Руставі, де оголосив голодування і вже схуд на 12 кг.