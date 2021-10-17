"Наші моменти вдома": "слуга" Ясько в честь свого дня народження поділилася знімками з Саакашвілі

Парламентарій побажала на своє 31-річчя, щоб "жахлива ситуація" швидше змінилася і у них з коханим вийшло повернутися до спільного побуту.

Народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько в честь свого 31-го дня народження поділилася на своїй сторінці в Facebook серією знімків зі своїм коханим Міхеілом Саакашвілі, який перебуває у в'язниці в Грузії.

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У публікації парламентарій написала, що хотіла б, щоб обставини були іншими й у них вийшло святкувати цей день народження разом.

"І щоб було тепло, радісно, цікаво і гармонійно — як завжди, коли ми разом", — зазначила Єлизавета Ясько.

Також нардеп повідомила, що вірить у те, що "ця жахлива ситуація скоро зміниться" і "моменти вдома разом" знову стануть частиною їх побуту.

"Я б дуже хотіла це на день народження!" — написала "слуга".

[ + – ] Саакашвілі і Ясько [ + – ] Саакашвілі і Ясько [ + – ] Саакашвілі і Ясько [ + – ] Саакашвілі і Ясько [ + – ] Саакашвілі і Ясько [ + – ] Саакашвілі [ + – ] Саакашвілі і Ясько [ + – ] Саакашвілі і Ясько [ + – ] Саакашвілі і Ясько

Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Політик повернувся в рідну країну напередодні місцевих виборів, в яких брала участь його партія. У Грузії його заочно засудили за двома кримінальними справами — на три та шість років позбавлення волі. Саакашвілі відправили до в'язниці міста Руставі, де той оголосив про початок голодування. 14 жовтня в центрі Тбілісі зібрався масштабний мітинг на підтримку засудженого політика, в якому взяли участь, за різними оцінками, від 20 до 50 тисяч осіб.

В день затримання Саакашвілі "слуга" Ясько опублікувала ролик, в якому вони з політиком оголосили, що знаходяться в романтичних стосунках. Сандра Рулофс, офіційна дружина політика, заявила, що для неї це відео стало несподіваним і неприйнятним. Пізніше сам Саакашвілі повідомив, що він давно завершив всі попередні стосунки, заявив, що у них з Ясько "велика історія кохання" і закликав усіх поважати приватність його дружини.

В окремому матеріалі Фокус детальніше розповідав про історію стосунків Саакашвілі з Рулофс і Ясько.