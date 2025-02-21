Саакашвілії переживає за доньку від Єлизавети Ясько, яка проживає в Києві (відео)

За словами політика, його донька живе зі своєю матір'ю в київській багатоповерхівці. Як і більшість українців, під час тривоги вони не ходять до бомбосховища.

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57-річний експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі зізнався, що дуже переживає за свою маленьку доньку, яка разом із матір'ю живе в Києві. Про це він розповів в інтерв'ю Гордону.

"Моя молодша донька Жасминка, вона живе в Києві, у багатоповерхівці. Я чув, що коли повітряна тривога, – на жаль, вона та її мати, як і більшість українців, не ходять у бомбосховище. Вони звикли. Я дуже переживаю і хвилююся з цього приводу", – сказав він українською мовою.

Матір'ю дівчинки є депутатка Верховної Ради України від "Слуги народу" Єлизавета Ясько. Уперше про дитину вона розповіла 1 червня 2023 року. Привітавши українців із Днем захисту дітей, вона зазначила, що у воєнний час дуже непросто народити і виховувати нову людину. За її словами, вона не могла уявити появу первістка в такий складний час.

"Моя дитина – це моя любов", – зазначила вона.

Ясько в пості особливу увагу звернула на те, що виховує дитину сама. Вона не вказала, що батько саме Саакашвілі. За її словами, можна здогадатися, що йдеться про політика, який зараз перебуває за ґратами в Грузії.

"Для батька наша дитина – це його українське коріння та українські продовження, про які він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України", — ідеться в повідомленні. У 2021-му році вона показувала фото з Міхеїлом, а про їхній роман розповів сам політик.

Міхеїл Саакашвілі повернувся до Грузії восени 2021 року напередодні місцевих виборів, де його заарештували. З вересня того ж року він перебуває в ув'язненні. Правляча партія "Грузинська мрія" звинуватила політсилу "Єдиний національний рух" та її лідера Саакашвілі у війні 2008 року. Останній на знак протесту оголошував кілька разів голодування. Він наполягав на тому, що його заарештували за політичними звинуваченнями.

Раніше Фокус писав, що Міхеїл Саакашвілі розповів про 19-річного сина Ніколоза.