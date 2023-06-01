"Моя любов": нардепка від "Слуги народу" Ясько натякнула, що народила дитину від Саакашвілі

Депутатка Верховної Ради висловила свої думки стосовно того, як у воєнний час непросто народжувати та виховувати, а також привітала українців із Днем захисту дітей.

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Народна депутатка Єлизавета Ясько, кохана експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, у зворушливому дописі повідомила про народження дитини. У Facebook 1 червня вона опублікувала подробиці.

У публікації вона привітала українців із Днем захисту дітей. Депутатка Верховної Ради висловила свої думки стосовно того, як непросто у воєнний час народжувати та виховувати. Вона зізналася, що не могла уявити появу малечі у такий складний час.

"Моя дитина — це моя любов", – зазначила вона.

Ясько у дописі особливу увагу звернула увагу на те, що виховує дитину сама. Вона не вказала, що батько є саме Саакашвілі. З її слів можна здогадатися, що мова йде про політика, який наразі перебуває за ґратами у Грузії.

"Для батька наша дитина — це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України", – йдеться у дописі.

Повернення Саакашвілі до Грузії та його затримання

Міхеіл Саакашвілі повернувся до Грузії восени 2021 року напередодні місцевих виборів. На території держави він не був відтоді, як завершилася його друга президентська каденція у 2013 році. При прибутті його затримали правоохоронці. Політик на знак протесту оголошував кілька разів голодування. Він наполягав на тому, що його заарештували за політичними звинуваченнями. За заявою адвокатів, сім'ї та прихильників Саакашвілі, внаслідок голодування та неналежного поводження стан здоров’я політика вкрай тяжкий, він потребує лікування за кордоном.

Нагадаємо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський закликав Грузію зберегти життя Саакашвілі. За словами президента, адвокати ув'язненого політика подали звернення до ЄСПЛ для забезпечення належного лікування, доки не стало надто пізно.