У Грузії продовжили безкоштовне медобслуговування для біженців з України: що сюди входить
До 1 квітня 2026 року влада Грузії продовжила для біженців України право користуватися низкою медичних послуг нарівні з місцевими жителями.
Організацією надання медичної допомоги займається міністерство у справах внутрішньо переміщених осіб, праці, охорони здоров'я та соціального захисту Грузії, повідомляє News Georgia.
Що доступно українським біженцям у рамках держпрограм у Грузії:
- імунізація;
- лікування туберкульозу, ВІЛ та СНІДу;
- допомога матері та дитині;
- психіатрична підтримка;
- лікування діабету;
- діаліз;
- допомога при рідкісних захворюваннях і за необхідності постійного замісного лікування;
- консультації та невідкладна допомога, включно з пологами та екстреною вакцинацією.
Точно такі самі послуги держстраховка покриває громадянам Грузії.
Право на пільги мають українці, які постійно проживають у Грузії. Статус постійного проживання зберігається під час короткострокових поїздок (терміном до трьох днів), але втрачається під час тривалих від'їздів із країни.
Крім того, на аналогічний період продовжено виплати допомоги для біженців з України. Вони становлять 300 ларі (4716 грн) на сім'ю і 45 ларі (880 грн) на людину.
Водночас допомогу в 45 ларі на людину не виплачуватимуть тим, хто вже отримує аналогічну допомогу за Законом Грузії про міжнародний захист або покинув країну. Допомога в 300 ларі для сім'ї також припиняється, якщо всі її члени покинули Грузію.
Станом на 30 червня 2025 року кількість українців, які знайшли притулок від війни в Грузії, була 29 230 осіб.
Нагадаємо, минулого місяця колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням внести його до списку цивільних полонених війни. Він стверджує, що його незаконно утримує проросійський режим у Грузії, а переслідування пов'язане з його українською громадянською та політичною діяльністю.
Також повідомлялося, що біженці з України, які знайшли притулок за кордоном після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, мають декларувати свої доходи, отримані в країнах тимчасового проживання.