Дома с солнечными панелями: как живут украинские беженцы в Нидерландах (фото)

Мужчина, который живет в нидерландском городке Венло, рассказал о домах, которые местные власти возвели для украинских беженцев. Это специальное поселение, где размещают людей семьями.

Украинец провел небольшую экскурсию по поселению для беженцев, а также показал, как выглядит типичный домик для семьи. Какие условия созданы для вынужденных переселенцев, — читайте далее в материале Фокуса.

"Получается, что в каждом доме живет одна семья. Власти Голландии выделили для наших беженцев вот такие домики. Условия шикарные. На территории работает супермаркет. У каждого есть свой небольшой дворик. В нашем понимании, как база отдыха", — рассказывает мужчина.

По его словам, каждый дом имеет площадь около 50 квадратных метров. "Для одной семьи в целом неплохо", — комментирует автор видео.

Відео дня

Городок для беженцев

На территории можно увидеть пляжный корт для волейбола или пляжного тенниса.

"Смотрите, как люди живут. Велосипеды... Все цивильно, классно. Власти Голландии молодцы, конечно. Устроили для наших людей курортную базу, можно сказать", — добавляет мужчина.

Интересно, что каждый дом оборудован солнечными панелями и инверторами.

Жилье для беженцев в Нидерландах Фото: Instagram

"Просто шикарно, современно вообще! Приятно, как говорится. Внутри дом вот так выглядит, как будто студия. Кухня, здесь одна спальня, здесь другая. Большая комната. Есть санузел, туалет", — проводит мужчина экскурсию по социальному жилью.

Дискуссия в комментариях

В комментариях началось активное обсуждение.

"Не уверен, что это правда. Живу здесь возле Венло и обычно такие дома с таким фасадом сдаются для отдыха", — пишет зрительница.

"Нас в общежитии проживает +- 450 человек, се**ть в душе, воруют еду из холодильников, воруют велосипеды с парковки, чем больше украинцев в одном месте — тем хуже, это вывод который я вижу сам, многие люди ментально не готовы жить в цивилизации, пока в них остается советский дух воровать все, что не так лежит. А Нидерланды замечательная страна, власти стараются заботиться, но не в каждом городе, иногда заставляют платить за то, чем ты не пользуешься", — высказался другой участник дискуссии.

Еще кто-то добавил: "Там не все так сладко, внутри ходят боком, а еще тараканы и куча обязательств. Прийти бухим означает быть изгнанным на вокзал... Любой контроль за этим состоянием души, а еще и не дома, — колония".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В прошлом году украинец решился на переезд и приобрел дом в Одесской области. Покупка обошлась ему в $7 тысяч. В целом стартовые инвестиции вместе с мелкими расходами составили около $9 тысяч.

Украинец, который называет себя представителем бойковской этнографической группы, в своем блоге показал старинную украинскую хату. Помещение сохранилось в аутентичном виде и поражает своей красотой.

А вот Евгений вместе со своей семьей реставрирует заброшенную усадьбу посреди гор. Результатами своей работы он делится в социальных сетях, рассказывая обо всех преимуществах и недостатках такого жилья.