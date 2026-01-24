Будинки із сонячними панелями: як живуть українські біженці у Нідерландах (фото)

Чоловік, який живе у нідерландському містечку Венло, розповів про будинки, які місцева влада звела для українських біженців. Це спеціальне поселення, де розміщують людей сім’ями.

Українець провів невелику екскурсію поселенням для біженців, а також показав, який має вигляд типовий будиночок для родини. Які умови створені для вимушених переселенців, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

"Виходить, що у кожному будинку мешкає одна сім’я. Влада Голландії виділила для наших біженців ось такі будиночки. Умови шикарні. На території працює супермаркет. Є окремо ресепшн. У кожного є свій невеличкий дворик. В нашому розумінні, наче база відпочинку", — розповідає чоловік.

За його словами, кожен будинок має площу близько 50 квадратних метрів. "Для однієї сім’ї загалом непогано", — коментує автор відео.

Відео дня

Містечко для біженців

На території можна побачити пляжний корт для волейболу або пляжного тенісу.

"Дивіться, як люди живуть. Велосипеди… Все цивільно, класно. Влада Голландії молодці, звісно. Влаштували для наших людей курортну базу, можна сказати", — додає чоловік.

Цікаво, що кожен будинок облаштований сонячними панелями та інверторами.

Житло длябіженців у Нідерландах Фото: Instagram

"Просто шикарно, сучасно взагалі! Приємно, як то кажуть. Всередині будинок ось так виглядає, наче студія. Кухня, тут одна спальня, тут інша. Велика кімната. Є санвузол, туалет", — проводить чоловік екскурсію соціальним житлом.

Дискусія у коментарях

У коментарях почалось активне обговорення.

"Не впевнений, що це правда. Живу тут біля Венло і зазвичай такі будинки з таким фасадом здаються для відпочинку", — пише глядачка.

"Нас в гуртожитку проживає +- 450 людей, се**ть в душі, крадуть їжу з холодильників, крадуть велосипеди з парковки, чим більше українців в одному місці — тим гірше, це висновок який я бачу сам, багато людей ментально не готові жити в цивілізації, поки в них залишається радянський дух красти все, що не так лежить. А Нідерланди чудова країна, влада намагається піклуватися, але не в кожному місті, іноді змушують платити за те, чим ти не користуєшся", — висловився інший учасник дискусії.

Ще хтось додав: "Там не все так солодко, всередині ходять боком, а ще таргани і купа зобов'язань. Прийти бухому означає бути вигнаним на вокзал… Будь-який контроль за цим станом душі, а ще й не вдома, — колонія".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Минулого року українець зважився на переїзд і придбав хату в Одеській області. Покупка обійшлася йому у $7 тисяч. Загалом стартові інвестиції разом із дрібними витратами склали близько $9 тисяч.

Українець, який називає себе представником бойківської етнографічної групи, у своєму блозі показав старовинну українську хату. Помешкання збереглось в автентичному вигляді та вражає своєю красою.

А от Євген разом зі своєю родиною реставрує покинуту садибу посеред гір. Результатами своєї роботи він ділиться в соціальних мережах, розповідаючи про всі переваги та недоліки такого житла.