Деякі держави запроваджують нові правила для українців, які безпосередньо вплинуть на виплати. Фокус зібрав усе, що відомо про зміни для біженців з України 2026 року.

У 2026 році правила для українців за кордоном зазнають суттєвих коригувань. Йдеться не лише про зміни виплат біженцям, а й про посилення вимог до працевлаштування. Деякі нововедення почали діяти від сьогодні, з 1 лютого.

Латвія переглянула допомогу українським біженцям у 2026 році

Цьогоріч українці в Латвії зіткнуться з новими правилами, які передбачають скорочення фінансової допомоги біженцям та перехід на загальні умови, що діють для громадян країни. Як повідомляє Delfi, Сейм Латвії 3 грудня 2025 року ухвалив поправки до закону про підтримку громадянських мешканців України.

За даними уряду, частина українців вже інтегрувалася в ринок праці, і деякі види цільової допомоги біженцям більше не відповідають реальним потребам. Наприклад, 2025 року біженці з України, які легально працевлаштовані, стали отримувати стабільний дохід — у червні за офіційними даними таких осіб було 9 909.

Зміни для біженців спрямовані на заохочення швидше працевлаштовуватися в країні, де вони живуть Фото: Freepik

Тож, у Латвії нові правила для біженців стосуються скасування одноразової допомоги на початок працевлаштування або самозайнятості. Тобто у 2026 році українці не зможуть розраховувати на виплату в розмірі мінімальної зарплати, адже вони будуть користуватися національними програмами зайнятості на рівних умовах із латвійцями.

Українським біженцям тепер доведеться сплачувати доплату пацієнта у системі охорони здоров’я, як і громадяни та постійні мешканці Латвії. Водночас доступ до державних медичних послуг залишається, і надається у такому ж обсязі, як для застрахованих громадян у системі обов’язкового медичного страхування.

Згідно з новими правилами для українських біженців, Латвія більше не буде покривати витрати на реєстрацію та обов’язкові заходи для домашніх тварин.

Попри скорочення допомоги біженцям у Латвії, для українців збережуться:

послуги Державного агентства зайнятості;

доступ до державних медичних послуг;

знижки на проїзд у регіональних маршрутах.

Які зміни для українських біженців з 1 лютого 2026 року діятимуть в Молдові

Українські біженці матимуть право на тимчасовий захист у Молдові до 1 березня 2027 року, а для тих, хто вже отримав цей статус, запроваджено механізм продовження тимчасового захисту через онлайн-заявку з 1 лютого по 30 квітня 2026 року. Про це йдеться на сайті уряду країни.

Зазначається, що новий механізм подачі заявки онлайн спрямований на ефективне управління соціальною допомогою українців за кордоном, допомагає актуалізувати дані про їхнє перебування в Молдові та запобігає перевантаженню системи надання притулку. Якщо законодавчі умови дотримані, статус буде автоматично продовжено, а термін дії документа, що посвідчує особу, оновиться без фізичної присутності отримувача. Перевірити оновлення можна за допомогою QR-коду на звороті документа.

У разі пропуску терміну подачі заявки тимчасовий захист припиняється, проте біженець зможе подати нову заявку на отримання статусу

Також нові правила для українців за кордоном передбачають, що підлітки віком від 14 років (які досягли цього віку у період з 1 березня 2023 по 1 січня 2026 року) і користуються тимчасовим захистом, повинні особисто з’явитися до Генеральної інспекції з питань міграції для здачі відбитків пальців.

Механізм тимчасового захисту забезпечує українським біженцям доступ до:

соціальних та медичних послуг;

легального перебування в країні;

роботи;

освіти.

У разі добровільного повернення до України або відсутності на території Молдови понад 45 днів тимчасовий захист буде скасований.

Нові правила для біженців у Польщі: як зміняться соціальні виплати для українців з 1 лютого

Від 1 лютого 2026 року в Польщі змінюються правила виплат для біженців: оновлюється порядок отримання батьківської допомоги "800+", щомісячної виплати у розмірі 800 злотих на дитину.

Як повідомляє Rzeczpospolita, тепер українці зі статусом тимчасового захисту, які користуються цією допомогою, мають повторно подати заяву для відновлення виплат. Якщо цього не зробити вчасно, виплати 800+ будуть тимчасово призупинені.

Для отримання виплат потрібна декларація, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі

Для поновлення виплат потрібно звертатися до Управління соціального страхування (ZUS) та підтвердити відповідність новим вимогам держави щодо професійної діяльності. Право на виплати "800+" матимуть ті українці, які:

працюють за трудовим договором або договором доручення;

є самозайнятими підприємцями;

отримують спортивну або докторську стипендію;

навчаються за стипендією або отримують допомогу з безробіття.

Зазначається, що для тих, хто працює за певними видами професійної діяльності, мінімальна база для пенсійних та страхових внесків у 2026 році має бути не менше 50% від мінімальної зарплати. Для всіх інших цей поріг становитиме 30%. Водночас від цього правила звільняють батьків дітей з інвалідністю та тих, хто подає заявку на допомогу на дитину-громадянина Польщі.

Щоб відновити виплати за новими правилами соціальної допомоги українцям за кордоном, необхідні:

номер PESEL заявника та дитини;

інформація про перетин кордону;

підтвердження законності перебування в Польщі;

підтвердження відповідності вимогам професійної діяльності;

декларація, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі;

відповіді на нові питання щодо інвалідності дитини.

За словами заступниці директора Департаменту сімейних допомог ZUS Єви Крисевич, виплати батьківської допомоги "800+" можуть бути тимчасово призупинені, якщо виникають сумніви щодо проживання особи в Польщі, її професійної діяльності або виконання дитиною обов’язкової освіти. Контроль за виконанням умов виплат 800+ для українців у Польщі буде проводитися щомісяця.

У 2026 році для українських біженців в Чехії діють національні обмеження на тлі загального продовження тимчасового захисту ЄС до березня 2027

Чехія: оновлення соціальних правил

Статус тимчасового захисту (doplnkový ochranný pobyt) для українських біженців у Чехії продовжено автоматично, однак з 2026 року влада посилює вимоги до отримання соціальної допомоги.

Зокрема, грошові виплати у розмірі 9 тисяч крон на дорослого та 3 тисячі крон на дитину зможуть отримувати лише ті особи, які офіційно зареєстровані в Úřad práce (службі зайнятості) та активно шукають роботу.

Також запроваджуються обмеження щодо надання державного житла для новоприбулих біженців. Натомість основний акцент робиться на інтеграцію в чеське суспільство, зокрема через вивчення мови та участь у курсах чеської.

Процедура продовження статусу передбачає реєстрацію в OAMP (Міністерство внутрішніх справ Чехії), а також онлайн-подовження дозволу не раніше ніж за 60 днів до завершення чинного терміну.

Особи зі статусом тимчасового захисту й надалі мають право на працевлаштування без окремого дозволу, доступ до освіти та медичних послуг.

Водночас у Чехії та низці інших країн ЄС вже готуються до перегляду механізмів захисту після 2027 року. Біженцям рекомендують заздалегідь розглядати перехід на національні візи, зокрема робочі або підприємницькі, як більш довгострокову форму легального перебування.

Нові правила у Німеччині — що зміниться для українців у 2026 році

У Німеччині нові правила для українських біженців у 2026 році пов’язані з реформою Bürgergeld, пише Bild. Уряд посилює вимоги до отримувачів виплат і стимулює активну участь у ринку праці.

Згідно з оновленими правилами, виплати для біженців з України у 2026 році можуть бути скорочені або повністю припинені у таких випадках:

якщо особа не відвідує центри зайнятості (Jobcenter) та пропускає обов’язкові зустрічі;

у разі відмови від участі в програмах навчання, перекваліфікації або профорієнтації;

при повторній відмові від пропозицій роботи без поважної причини.

За недотримання правил у 2026 році українським біженцям можуть скоротити виплати на третину, а систематичні порушення призведуть до повного позбавлення соціальної допомоги

Крім того, відбудеться перегляд критеріїв доходів та майна, що вплине на призначення та обсяг виплат.

Попри нові правила для біженців, базові розміри соціальної допомоги у Німеччині залишаються без змін:

563 євро на місяць — для самотньої особи;

від 357 до 471 євро — для дітей залежно від їхнього віку.

Важливо пам’ятати, що тимчасовий захист в ЄС для українців у Німеччині залишається чинним. Статус за §24 Закону про перебування (AufenthG) продовжено до 4 березня 2027 року, а його подовження відбувається автоматично.

Ключові зміни 2026 року в Ірландії насамперед стосуються житла

Зміни для українських біженців в Ірландії

Цьогоріч для українських біженців в Ірландії чинні національні обмеження на тлі загального продовження тимчасового захисту ЄС до березня 2027. Зміни фокусуються на скороченні держжитла, виплат та акценті на самоокупність.

Ключові обмеження 2026 року насамперед стосуються житла.

Новоприбулі біженці отримують держжитло лише на 30 днів замість 90, як це було раніше, з базовими послугами та консультаціями щодо пошуку приватного житла чи роботи. Українці, які працюють, сплачують внесок за держжитло (15-238 € за тиждень, залежно від доходу). Схема ARP (Accommodation Recognition Payment) — державної програми Ірландії для компенсації власникам приватного житла, які приймають українських біженців під тимчасовим захистом, скорочується.

Пріоритет на житло й допомогу в Ірландії мають ті, хто приїхав раніше — новоприбулим складніше

Щодо правил відсутності (обмеження на те, скільки часу українські біженці з тимчасовим захистом можуть проводити поза Ірландією), то дозволено максимум 21 день на рік, розділених на не більше три виїзди. Кожен виїзд треба узгоджувати заздалегідь з владою (у Intreo чи міграційній службі), щоб не втратити статус.

Українці у США й надалі можуть користуватися статусом Temporary Protected Status Фото: Emigration Lawyer

Українці у США — що зі статусом TPS

Громадяни України й надалі можуть користуватися статусом Temporary Protected Status (TPS), який продовжено до 19 жовтня 2026 року для тих, хто прибув у країну не пізніше 16 серпня 2023 року. Статус дає право на легальне проживання, роботу (через EAD) та захист від депортації.

Для тих, хто прибув до США після серпня 2023 року, TPS не застосовується. Вони користуються програмою Uniting for Ukraine (U4U) з гуманітарним паролем за спонсорством громадянина США.

Наразі TPS для українців гарантований щонайменше до 19 жовтня 2026 року, а подальша доля статусу залежатиме від рішення уряду США

Суттєвих нововведень цьогоріч в США не запроваджено. Умови TPS залишаються незмінними. Головна вимога — вчасно пройти повторну реєстрацію та подати форми I-821 і I-765 (EAD) через сайт USCIS.

Що буде після 19 жовтня 2026 року

Від зазначеного терміну статус для українців у США не припиняється автоматично. Міністерство внутрішньої безпеки країни (DHS) зазвичай заздалегідь оголошує про подальше продовження. Якщо війна триватиме, очікується нове рішення про пролонгацію TPS.

Якщо ж продовження не ухвалять, власникам TPS доведеться перейти на інший міграційний статус (притулок/asylum, робочу чи сімейну візу) або залишити країну.

Тож, фахівці радять слідкувати за оголошеннями DHS та USCIS, а також завчасно готувати альтернативні варіанти легалізації (робочі візи, сімейне спонсорство).

Раніше Фокус писав, що в Нідерландах для українських біженців звели будинки, обладнане сонячними панелями та інверторами. У спеціальному поселенні розміщують людей сім’ями.