Ціни на нафту можуть злетіти до $180, — WSJ

Конфлікт, що триває на Близькому Сході, вже спровокував паніку на нафтовому ринку, проте ситуація надалі може погіршитися ще більше, якщо бойові дії не припиняться.

Ціни на нафту можуть зрости вище $180 за барель, якщо війна з Іраном і пов'язані з нею перебої в постачанні енергоносіїв не закінчаться найближчим часом, повідомляє WSJ.

Удари по енергетичних об'єктах цього тижня призвели до зростання цін на нафту. У відповідь на ізраїльський удар у середу по іранському газовому родовищу Південний Парс, Тегеран атакував об'єкти в енергетичному центрі Рас-Лаффан у Катарі та інші об'єкти інфраструктури Перської затоки, включно з саудівськими об'єктами в Янбу, на кінці трубопроводу, який проходить через Червоне море і дає змогу обходити вузьке місце в Ормузькій протоці.

Іран також продовжував обстрілювати судна в Перській затоці, продовжуючи серію атак, які практично повністю перекрили протоку — вузький канал для 20% світових поставок нафти.

Атаки підняли ціну на еталонні ф'ючерси на нафту марки Brent до $119 за барель, перш ніж вона знизилася в 19 березня. Історичний максимум контракту, досягнутий у липні 2008 року, становив $146.

"Ціна в $200 за барель цілком досяжна у 2026 році", — заявили аналітики енергетичної консалтингової фірми Wood Mackenzie.

Війна вже призвела до скорочення світових поставок на мільйони барелів нафти. Ціни зросли приблизно на 50% від початку конфлікту 28 лютого.

На даний момент ціна нафти марки Brent становить вище $109 за барель

Як дорожчатиме нафта: прогнози аналітиків

Аналітики з Saudi Aramco розраховують потенційну вартість нафти, враховуючи низку чинників, включно з опитуваннями попиту з боку клієнтів, які проводять співробітники, що займаються продажем нафти.

Саудівську легку нафту вже продають азіатським покупцям через порт на Червоному морі приблизно по $125 за барель.

У міру того, як витрачатимуться додаткові запаси нафти на складах — частину якої було вивезено з Перської затоки до війни — фізичний дефіцит посилиться наступного тижня, унаслідок чого ціни наблизяться до $138-140 доларів, заявили офіційні особи.

До другого тижня квітня, за відсутності ослаблення перебоїв у постачанні та збереженні закритої Ормузької протоки, саудівські чиновники очікують, що ціни можуть сягнути $150, а потім піднятися до $165 і $180 доларів найближчими тижнями.

Трейдери нафти також роблять ставки на набагато вищі ціни, хоча багато хто з них, як і раніше, значно нижчі за найпохмуріший сценарій Aramco.

За даними Intercontinental Exchange, 18 березня одними з найпопулярніших позицій на ринку опціонів були ставки на те, що ф'ючерси на нафту марки Brent досягнуть $130, $140 або $150 за барель наступного місяця.

Менша, але зростаюча кількість трейдерів роблять ставки на те, що ціни можуть злетіти ще вище.

Зупинити зростання цін, на думку експертів, можуть тільки закінчення бойових дій або вивільнення барелів від підсанкційних виробників, таких як Росія, для світової пропозиції. Попит також може впасти, що призведе до зниження цін, але, можливо, тільки в поєднанні з рецесією.

Тим часом ціни на пальне в Україні продовжують зростати. Станом на 20 березня на АЗС бензин А-95 коштує 68,99 грн/л, а дизельне пальне — 77,99 грн/л.

За прогнозами експертів, незабаром літр дизеля на заправках може коштувати до 90 гривень.

Водночас генеральний директор групи компаній "Прайм" Дмитро Леушкін повідомив, що ціни на дизель легко можуть зрости до 100 грн за літр, а бензин — до 90 грн. Це станеться, якщо вартість нафти буде на рівні $120-$125.

Зі свого боку експерти зазначають, що зростання цін на нафту найвигідніше для Росії, яка зможе отримувати на її продажу до $14 млрд на місяць.