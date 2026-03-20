Цены на нефть могут взлететь до $180, — WSJ

Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке уже спровоцировал панику на нефтяном рынке, однако ситуация в дальнейшем может усугубиться еще больше, если боевые действия не прекратятся.

Цены на нефть могут вырасти выше $180 за баррель, если война с Ираном и связанные с ней перебои в поставках энергоносителей не закончатся в ближайшее время, сообщает WSJ.

Удары по энергетическим объектам на этой неделе привели к росту цен на нефть. В ответ на израильский удар в среду по иранскому газовому месторождению Южный Парс, Тегеран атаковал объекты в энергетическом центре Рас-Лаффан в Катаре и другие объекты инфраструктуры Персидского залива, включая саудовские объекты в Янбу, на конце трубопровода, проходящего через Красное море и позволяющего обходить узкое место в Ормузском проливе.

Иран также продолжал обстреливать суда в Персидском заливе, продлевая серию атак, которые практически полностью перекрыли пролив — узкий канал для 20% мировых поставок нефти.

Атаки подняли цену на эталонные фьючерсы на нефть марки Brent до $119 за баррель, прежде чем она снизилась 19 марта. Исторический максимум контракта, достигнутый в июле 2008 года, составлял $146.

"Цена в $200 за баррель вполне достижима в 2026 году", — заявили аналитики энергетической консалтинговой фирмы Wood Mackenzie.

Война уже привела к сокращению мировых поставок на миллионы баррелей нефти. Цены выросли примерно на 50% с начала конфликта 28 февраля.

На данный момент цена нефти марки Brent составляет выше $109 за баррель

Как будет дорожать нефть: прогнозы аналитиков

Аналитики из Saudi Aramco рассчитывают потенциальную стоимость нефти, учитывая ряд факторов, включая опросы спроса со стороны клиентов, проводимые сотрудниками, занимающимися продажей нефти.

Саудовская легкая нефть уже продается азиатским покупателям через порт на Красном море примерно по $125 за баррель.

По мере того, как израсходуются дополнительные запасы нефти на складах — часть которой была вывезена из Персидского залива до войны — физический дефицит усилится на следующей неделе, в результате чего цены приблизятся к $138-140 долларам, заявили официальные лица.

К второй неделе апреля, при отсутствии ослабления перебоев в поставках и сохранении закрытого Ормузского пролива, саудовские чиновники ожидают, что цены могут достичь $150, а затем подняться до $165 и $180 долларов в ближайшие недели.

Трейдеры нефти также делают ставки на гораздо более высокие цены, хотя многие из них по-прежнему значительно ниже самого мрачного сценария Aramco.

По данным Intercontinental Exchange, 18 марта одними из самых популярных позиций на рынке опционов были ставки на то, что фьючерсы на нефть марки Brent достигнут $130, $140 или $150 за баррель в следующем месяце.

Меньшее, но растущее число трейдеров делают ставки на то, что цены могут взлететь еще выше.

Остановить рост цен, по мнению экспертов, могут только окончание боевых действий или высвобождение баррелей от подсанкционных производителей, таких как Россия, для мирового предложения. Спрос также может упасть, что приведет к снижению цен, но, возможно, только в сочетании с рецессией.

Тем временем цены на топливо в Украине продолжают расти. По состоянию на 20 марта на АЗС бензин А-95 стоит 68,99 грн/л, а дизельное топливо — 77,99 грн/л.

По прогнозам экспертов, вскоре литр дизеля на заправках может стоить до 90 гривен.

В то же время генеральный директор группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин сообщил, что цены на дизель легко могут вырасти до 100 грн за литр, а бензин — до 90 грн. Это произойдет, если стоимость нефти будет на уровне $120-$125.

В свою очередь эксперты отмечают, что рост цен на нефть наиболее выгоден России, которая сможет получать на ее продаже до $14 млрд в месяц.