Великодній кошик-2026: у скільки українцям обійдуться продукти до свята

П'ятий Великдень в умовах воєнного стану Україна зустріне з великоднім кошиком, середня вартість якого обійдеться в 1903 грн, що на 14,4% дорожче, ніж минулого року.

Розрахунок продуктів для великоднього кошика проводили, виходячи із середніх цін наприкінці березня 2026 року, повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко. Він констатує, що купівельна спроможність українців продовжує знижуватися, особливо це стосується прифронтових регіонів.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у квітні 2026 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін і сіль обійдуться на сім'ю з чотирьох осіб у суму близько 1903,19 грн. Минулого року той же набір продуктів коштував 1663,26 грн.

Скільки коштують продукти для великоднього кошика

Паска:

Паска домашньої випічки обійдеться в приблизно 264,89 грн, враховуючи суму за інгредієнти (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок). Минулого року вона була дешевшою, 232,96 грн.

Таке подорожчання, пояснюють експерти, зумовлене істотним зростанням цін на всі продуктові позиції: яйця (+19,3%), масло вершкове (+6,8%), молоко (+49,6%), борошно (+38,6%), дріжджі (+12,8%) і родзинки (14,1%).

Єдиний продукт, який подешевшав порівняно з минулим роком, є цукор. Його вартість знизилася на 18%, зазначив Юрій Лупенко.

Паска із супермаркету коштуватиме дорожче, оскільки в її ціну, серед іншого, включено доставку і торгову націнку.

М'ясні продукти:

домашня ковбаса (0,5 кг) — 287,5 грн (550-600 грн за 1 кг), яка подорожчала за рік на 35,3%;

буженина (0,5 кг) — 353 грн (687-725 грн за 1 кг). Подорожчання за рік склало 16,5%.

сало (0,5 кг) — до 123 грн. із розрахунку 220-270 грн. за 1 кг. Порівняно з 2025 роком його ціна зросла лише на 0,4%.

Молочні продукти:

твердий сир (0,5 кг) — 298 грн (539-650 грн за 1 кг);

вершкове масло (0,5 кг) — 292 грн (110-120 грн за пачку 200 г);

м'який сир (0,5 кг) — 157,5 грн (300-330 грн за 1 кг). Ця позиція серед молочних продуктів за рік подорожчала на 31,3%.

Інші продукти:

хрін (200 г) — 31 грн (28-34 грн);

сіль — 6,72 грн (150-200 грам).

Якщо в кошику будуть, наприклад, помідори, огірки, яблука, червоне вино ("Кагор"), то його вартість зросте до 2347,94 грн.

За словами Лупенка, порівняно з аналогічним періодом 2025 року ціни на овочі помітно зросли. Якщо торік тепличні томати (0,5 кг) коштували до 78 грн (126-189 грн за 1 кг), то в цьому весняному сезоні їхня ціна становить 187-278 грн/кг. Ціна тепличних огірків наразі становить 175-275 грн/кг, що майже на 38,5% перевищує минулорічні показники. Ціна на яблука залежить від сорту і становить у середньому 25 грн за 0,5 кг (45-55 грн за 1 кг), що на 17,4% дорожче, ніж торік.

За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 189 грн (160-220 грн за пляшку).

Тим часом ціни на продукти в Україні продовжують зростати. Вони вже збільшилися на 30-40%, однак, за словами економічного експерта Зіновія Сверди, нинішнє подорожчання ще не досягло свого максимуму.

