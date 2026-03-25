Пасхальная корзина-2026: во сколько украинцам обойдутся продукты к празднику

Пятую Пасху в условиях военного положения Украина встретит с пасхальной корзиной, средняя стоимость которой обойдется в 1903 грн, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году.

Расчет продуктов для пасхальной корзины производили, исходя из средних цен в конце марта 2026 года, сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко. Он констатирует, что покупательская способность украинцев продолжает снижаться, особенно это касается прифронтовых регионов.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в апреле 2026 года традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из четырех человек в сумму около 1903,19 грн. В прошлом году тот же набор продуктов стоил 1663,26 грн.

Сколько стоят продукты для пасхальной корзины

Паска:

Паска домашней выпечки обойдется в примерно 264,89 грн, учитывая сумму за ингредиенты (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма). В прошлом году она была дешевле, 232,96 грн.

Такое удорожание, объясняют эксперты, обусловлено существенным ростом цен на все продуктовые позиции: яйца (+19,3%), масло сливочное (+6,8%), молоко (+49,6%), муку (+38,6%), дрожжи (+12,8%) и изюм (14,1%).

Единственный продукт, который подешевел по сравнению с прошлым годом, является сахар. Его стоимость снизилась на 18%, отметил Юрий Лупенко.

Паска из супермаркета будет стоить дороже, поскольку в ее цену, среди прочего, включена доставка и торговая наценка.

Мясные продукты:

домашняя колбаса (0,5 кг) – 287,5 грн (550-600 грн за 1 кг), которая подорожала за год на 35,3%;

буженина (0,5 кг) – 353 грн (687-725 грн за 1 кг). Подорожание за год составило 16,5%.

сало (0,5 кг) — до 123 грн. из расчета 220-270 грн. за 1 кг. По сравнению с 2025 годом его цена выросла всего на 0,4%.

Молочные продукты:

твердый сыр (0,5 кг) – 298 грн (539-650 грн за 1 кг);

сливочное масло (0,5 кг) – 292 грн (110-120 грн за пачку 200 г);

мягкий творог (0,5 кг) — 157,5 грн (300-330 грн за 1 кг). Эта позиция среди молочных продуктов за год подорожала на 31,3%.

Другие продукты:

хрен (200 г) — 31 грн (28-34 грн);

соль — 6,72 грн (150-200 грамм).

Если в корзине будут, например, помидоры, огурцы, яблоки, красное вино ("Кагор"), то ее стоимость вырастет до 2347,94 грн.

По словам Лупенко, по сравнению с аналогичным периодом 2025 цены на овощи заметно выросли. Если в прошлом году тепличные томаты (0,5 кг) стоили до 78 грн (126-189 грн за 1 кг), то в этом весеннем сезоне их цена составляет 187-278 грн/кг. Цена тепличных огурцов в настоящее время составляет 175-275 грн/кг, что почти на 38,5% превышает прошлогодние показатели. Цена на яблоки зависит от сорта и составляет в среднем 25 грн за 0,5 кг (45-55 грн за 1 кг), что на 17,4% дороже, чем в прошлом.

За бутылку церковного вина "Кагор" придется заплатить в среднем 189 грн (160-220 грн за бутылку).

Тем временем цены на продукты в Украине продолжают расти. Они уже увеличились на 30-40%, однако, по словам экономического эксперта Зиновия Сверды, нынешнее подорожание еще не достигло своего максимума.

