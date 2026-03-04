Украинка сравнила цены на продукты в Канаде и Украине. Как отличаются стоимость продуктовой корзины в украинских и канадских супермаркетах, читайте в обзоре.

Украинка Анастасия, которая уже длительное время живет в Монреале (Канада), решила сравнить цены на продукты в местном супермаркете с украинскими. Она рассказала, сколько стоят базовые товары, мясо, молочные продукты и овощи.

Цены на продукты: сколько стоит продуктовая корзина в Канаде

Украинка рассказала, что цены в Канаде могут существенно меняться в зависимости от акций и сезона. Если внимательно следить за скидками, есть шанс хорошо сэкономить.

Украинка сравнила цены на продукты в Канаде и Украине Фото: Фокус

Например, в супермаркете Maxi полкилограмма яблок по акции стоят 0,88 канадского доллара (примерно 25 грн). Но без скидки цена может достигать 3 долларов (85 грн). Помидоры также часто продают со скидкой — за 2 канадских доллара килограмм (56,7 грн), но без акции их стоимость возрастает до 8 канадских долларов (226,8 грн).

В Канаде цены на помидоры колеблются от 2 до 8 канадских долларов Фото: Фокус

Небольшой кочан капусты в Монреале стоит 1,20 канадского доллара (около 34 грн). Упаковка из шести огурцов обойдется в 3 канадских доллара (85,5 грн). Тогда как пятикилограммовую упаковку картофеля продают за 2 канадских доллара (56,7 грн), хотя до скидки цена составляла 5 долларов (141,75 грн).

В супермаркете продают картофель в бумажной упаковке Фото: Фокус

Мясные продукты в Канаде достаточно дорогие. Куриная грудка весом почти два килограмма обойдется в 20 канадских долларов (567 грн). Говядина, как и в Украине, традиционно дороже: примерно 17 канадских долларов (около 482 грн) за 450 граммов нарезанного мяса, а полкилограмма фарша обойдется от 5 до 8 канадских долларов (141-226 грн).

В супермаркете Канады полкилограмма фарша обойдется от 5 до 8 канадских долларов Фото: Фокус

"Колбаса стоит в среднем 10-15 долларов за 600 граммов. Это примерно 283-425 грн", — рассказала украинка.

В то же время большой кусок свежего лосося можно найти за 16 долларов (около 454 грн). По словам Анастасии, часто рыба дешевле мяса.

В Канаде свежий лосось стоит 16 канадских долларов, что примерно 454 гривны Фото: Фокус

Хлебобулочные и молочные продукты в Канаде обойдутся в такую цену:

сыр 300 г — 3 канадских доллара (85,05 грн);

молоко 2 л — 5 канадских долларов (141,75 грн);

сливочное масло 454 г — 9 канадских долларов (255,15 грн);

сметана 500 г — 4,50 канадского доллара (127,57 грн);

яйца 12 шт — 5-9 канадских долларов (141,75-255,15 грн);

багет — 0,88 канадского доллара (22,68 грн).

"Это дешевый выбор продуктов. Если же хочется купить действительно вкуснее или качественнее, придется идти на рынок, но там цена может быть в пять раз выше", — добавила Анастасия.

Окончательную сумму за продукты можно узнать только на кассе, ведь нужно заплатить еще и налоги Фото: Фокус

Кроме того, она обратила внимание, что к стоимости товаров на кассе добавляются налоги. Например, если покупки тянут на 45 канадских долларов, фактически заплатить придется около 56 канадских долларов.

Сколько стоят те же самые продукты в Украине

На первый взгляд, продукты в Украине кажутся дешевле, чем в Канаде. Однако, для многих даже эти цены могут быть ощутимым ударом по бюджету.

Девушка сравнила цены на продукты в Канаде и Украине Фото: коллаж Фокус

Например, 200 граммов сливочного масла обойдется в среднем в 110 грн, а бутылка молока на 900 мл — около 57 грн. За килограмм твердого сыра придется заплатить в среднем в 559,19 грн. Сметану (350 г) можно приобрести примерно за 57,69 грн.

Мясо в Украине также не из дешевых. Говядина в среднем стоит 389 грн за килограмм, куриное филе — 215-230 грн за килограмм, а копченая колбаса весом 460 граммов — почти 182 грн.

Целый охлажденный лосось в зависимости от магазина и производителя можно найти по цене от 400 до 700 грн за килограмм.

Стоимость овощей и фруктов в Украине несколько отличается от цен в Канаде. Так, помидоры в среднем стоят 171,66 грн за килограмм, огурцы — 201,58 грн за килограмм. Розовый картофель обойдется примерно в 24,98 грн за килограмм, капуста — около 33 грн за килограмм. Яблоки в среднем стоят 41,50 грн за килограмм.

Хлебобулочные изделия остаются одними из самых доступных: батон весом 450 граммов в среднем стоит 33,10 грн. Яйца (10 штук) продаются примерно по 83,83 грн.

Если просто перевести канадские доллары в гривны, кажется, что Канада значительно дороже. Особенно это касается мяса и молочных продуктов. Однако если сравнивать цены на продукты в Украине со средними доходами, нагрузка на бюджет украинской семьи часто не меньше, а иногда и больше.

Ранее Фокус писал, что украинка сравнила цены на продукты в Польше. Выяснилось, что некоторые товары продаются почти по такой же стоимости, как в Украине.